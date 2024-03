“Dona un uovo di Pasqua”: i punti di raccolta per l’iniziativa solidale raddoppiano

Grosseto. C’è un punto di raccolta in più per l’iniziativa di solidarietà “Dona un uovo di Pasqua“, proposta dal comitato provinciale Polisportive giovanili salesiane di Grosseto e patrocinata dal Comune con l’assessorato al sociale.

In collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale, infatti, la Consulta della disabilità e la Protezione civile dell’Ente hanno voluto supportare il progetto mettendo a disposizione anche la stanza da loro utilizzata al piano terra del palazzo municipale. Qui, nei giorni 8, 13, 15 e 20 marzo, dalle 9 alle 12.30, sarà possibile portare le uova di cioccolato destinate ai bambini meno fortunati.

L’altro punto di raccolta già previsto si trova nella sede degli uffici dei servizi sociali in via degli Apostoli 11 e le uova si potranno consegnare il martedì pomeriggio, dalle 15 alle 17.

“Con grande piacere – commentano il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti, e l’assessore al sociale, Sara Minozzi – mettiamo a disposizione di questa lodevole iniziativa lo spazio utilizzato dalla nostra Consulta e dalla nostra Protezione civile, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata. Speriamo che in tanti aderiranno all’iniziativa, perché servirà a regalare un sorriso in più ai bimbi in un giorno di festa. La nostra città ha sempre dimostrato di avere un cuore grande quando si tratta di aiutare gli altri e siamo certi che anche stavolta non si smentirà. Un ringraziamento anche al presidente provinciale delle Polisportive giovanili salesiane Matteo di Marzo e al segretario Michele Marchese”.

“Donare un uovo di Pasqua alle persone svantaggiate – afferma la presidente della Consulta della disabilità, Valentina Corsetti – è un atto di generosità e solidarietà che può portare gioia e conforto a coloro che sono in difficoltà. Questo gesto simbolico non solo celebra la gioia e la rinascita della Pasqua, ma anche l’importanza di condividere amore e sostegno con chi ne ha più bisogno. Insieme possiamo fare la differenza nelle vite degli altri. Siamo contenti di essere partecipi creando uno spazio per la raccolta delle uova anche nel centro storico”.

A supportare il progetto anche l’Unione sportiva Grosseto 1912 e le associazioni Condor 81ers e asd Pianeta formazione Grosseto.

Le uova raccolte saranno distribuite alle parrocchie, agli enti e alle associazioni di volontariato che hanno aderito al progetto.