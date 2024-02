Cultura dell’accoglienza e dell’inclusione: la Rag lancia la campagna contro le discriminazioni

Grosseto. Considerare la diversità come un valore, favorire il linguaggio non ostile, sfidare i preconcetti e intervenire attivamente in modo pacifico contro ogni tipo di discriminazione. Chi si riconosce in questi valori può scegliere di impegnarsi per diffonderli e portarli avanti aderendo alla Rag, la Rete antidiscriminazione grossetana, che rilancia la propria attività di sensibilizzazione con una nuova campagna sostenuta dalla Provincia di Grosseto.

La Rag nasce nel 2016 e si consolida nel 2017 nell’ambito del progetto Fami #ionondiscrimino, promosso dalla Regione Toscana e da Anci Toscana, arrivando a definire un modello di protocollo di intesa ed un piano di azione che sono stati recentemente individuati come buone prassi dal Ministero dell’Interno.

Nel 2024 viene rilanciata la Rete con una nuova campagna di adesioni rivolgendosi agli esercizi commerciali, alle associazioni sportive e culturali e agli Enti pubblici che si riconoscono nei principi riportati nella Carta dei Valori dell’antidiscriminazione. In conferenza stampa è stata presentata la nuova mascotte della Rag, disegnata dall’artista Viola Lamioni Enj. Sarà proprio questa immagine che permetterà ai cittadini di riconoscere le attività che aderiscono alla campagna di sensibilizzazione.

“Chiediamo di aderire alle attività commerciali di tutto il territorio provinciale, alle palestre, alle attività gestite dalle associazioni sportive e culturali, agli Enti pubblici – spiega Lorenzo Rossi, operatore di Arci provinciale, di Khorakhanè ed Emporio solidale -. Il più ampio coinvolgimento possibile può fare la differenza nella diffusione di una cultura del rispetto e dell’accoglienza sul nostro territorio. Le attività commerciali possono aderire con la semplice esposizione del logo Rag e della nostra nuova mascotte, oppure diffondere nel loro negozio il materiale informativo, ma anche essere parte del progetto in modo più attivo e propositivo, mettendo a disposizione degli spazi per eventi di sensibilizzazione o proponendo idee e attività”.

Anche la Provincia di Grosseto sostiene la nuova campagna: “La Provincia – spiega il presidente Francesco Limatola – ha presentato un progetto di rilancio della Rag con richiesta di finanziamento all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione del Consiglio regionale della Toscana, dalla quale ha ottenuto un contributo di oltre 14mila euro, che saranno impiegate, vista l’importanza della tematica, per finanziare le attività di sensibilizzazione promosse dalla Rag. In particolare, il progetto prevede: eventi di animazione territoriale, laboratori partecipativi, incontri formativi e seminari da realizzare nei prossimi mesi sul territorio oltre alla diffusione del materiale informativo.“

“La Provincia inoltre – spiega Cecilia Buggiani, consigliera provinciale con delega alle pari opportunità – si impegna ad estendere la partecipazione alla Rag a nuovi soggetti pubblici, a partire dai Comuni, attraverso l’adesione al Protocollo d’Intesa, e con la collaborazione della Commissione provinciale per le pari opportunità vogliamo arrivare a coinvolgere tutte le Commissioni comunali Pari Opportunità.”

“É fondamentale sostenere la Rag – Rete antidiscriminazione grossetana – aggiunge Veronica Tancredi, presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità – per le sempre più numerose situazioni critiche, spesso tragiche, che ci circondano: l’emergenza sociale della violenza di genere e dei femminicidi che vedono come autori uomini di diverse età e nazionalità, gli episodi di bullismo e di violenza sempre più diffusi tra i giovani, il linguaggio d’odio che viene amplificato in internet. Sui social network gli attacchi colpiscono soprattutto le donne, ma anche le persone diversamente abili, lgbtqia+ e gli stranieri. Con questo progetto cercheremo di favorire una cultura del rispetto dei diritti della persona e delle pari opportunità con iniziative che coinvolgano istituzioni, mondo delle associazioni e cittadini. Come Commissione pari opportunità della Provincia invitiamo le varie Commissioni pari opportunità locali a sostenere la Rag per lavorare insieme e in modo condiviso su tutto il territorio provinciale. Le Commissioni comunali di Magliano in Toscana e di Castiglione della Pescaia hanno già aderito e altre Commissioni lo stanno facendo.”

Associazioni ed Enti aderenti alla Rag

Associazione “La Martinella per la Costituzione”, associazione “Le Querce di Mamre”, Arcisolidarietà, Associazione “Olympia de Gouges”, Centro Donna, Circolo Arci Khorakhanè, Cgil Grosseto, Spi-Cgil, “Forum Cittadini del Mondo”, Anpi, associazione “Festival Resistente”, unitamente a numerosi singoli volontari. Agedo Livorno – Gruppo Grosseto; Anpi – Comitato provinciale “Norma Parenti” Ets; Arcisolidarietà – Odv; Associazione Rosa Parks – Centro culturale protestante; Cantiere Queer Arci – Aps; Cgd – Coordinamento Genitori Democratici Maremma; Circolo Arci Khorakhanè – Aps; Collettivo Clan – APS; Fondazione Altra Città; Kansassìti – Aps; La piccola Mela – Aps; Raccontiincontri – Aps; Rockland associazione musicale – Aps; Working Class Hero OdV.

Informazioni per aderire alla campagna RAG : antidiscriminazione.grosseto@gmail.com