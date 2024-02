“Dona un uovo di Pasqua”: al via la seconda edizione dell’iniziativa di solidarietà

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha concesso il patrocinio per la seconda edizione di “Dona un uovo di Pasqua“, l’iniziativa di solidarietà proposta dal comitato provinciale Polisportive giovanili salesiane di Grosseto. A supportare il progetto l’Unione Sportiva Grosseto 1912 e le associazioni Condor 81ers e Asd Pianeta formazione Grosseto.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere le uova di Pasqua da donare ai bambini meno fortunati, così che possano festeggiare in allegria nonostante le difficoltà quotidiane.

Come aderire

Ogni martedì, chiunque vorrà, potrà portare un uovo di cioccolato nella sede degli uffici dei servizi sociali, in via degli Apostoli n°11, dalle 15 alle 17.

Le uova raccolte saranno distribuite alle parrocchie, agli enti e alle associazioni di volontariato che aderiranno al progetto.

“Siamo davvero felici di poter dare il nostro supporto a questa iniziativa – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Sara Minozzi -, che mette ancora una volta in campo il grande cuore dei grossetani. Non vediamo l’ora di vedere i sorrisi di questi giovani quando riceveranno il proprio dono pasquale. Per noi si tratta di un piccolo sforzo, ma per questi bambini ha un significato molto importante: farli sentire amati. Vi invitiamo a partecipare numerosi”.

Il presidente provinciale delle Polisportive giovanili salesiane, Matteo Di Marzo, e il segretario a interim Michele Marchese, nel ringraziare l’amministrazione comunale per il patrocinio offerto, esprimono soddisfazione per l’iniziativa, “sicuri – dichiarano – della positiva risposta da parte della cittadinanza di Grosseto. che ci è sempre stata molto vicina“.