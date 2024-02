Controllo del Vicinato, nasce nuovo gruppo in città: nominato il coordinatore

Grosseto. Cresce l’apprezzamento e l’interesse verso i Gruppi del Vicinato di Grosseto, soprattutto nella zona del centro storico della città.

Il Controllo del Vicinato Centro, coordinato da Amedeo Vasellini, ha creato un nuovo gruppo in via Saffi e via Solferino.

Il coordinatore è il Generale Alessandro Pasquariello, che ha prestato servizio per oltre 40 anni nelle Forze Armate. Pasquariello è stato in servizio tra l’altro al Savoia Cavalleria di Grosseto e nelle missioni in Kosovo e Bosnia. Trasferito poi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un lungo periodo si è occupato di sicurezza nazionale e per circa 5 anni ha svolto la funzione di diplomatico all’ambasciata d’Italia in Serbia.

Il progetto Controllo del Vicinato Grosseto, creato e coordinato dall’associazione Opificio delle idee per Grosseto, è stato sviluppato dal 2016 e riguarda tutto il territorio del comune; il coordinamento del Controllo del Vicinato di Grosseto è così articolato: coordinatore Andrea Vasellini, vice coordinatore Barbara Bonari (fondatrice), coordinatore del Controllo del Vicinato Centro Amedeo Vasellini, referente dell’Associazione controllo del vicinato (https://www.acdvevents.it/) Sergio Rubegni.

I gruppi del vicinato a Grosseto attualmente sono 25 e tutti collaborano sistematicamente con il Comune e le Forze dell’Ordine per contribuire ad incrementare le condizioni di sicurezza effettiva e percepita, valorizzando percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione diretta dei cittadini alla cura del proprio territorio con il controllo sui comportamenti ritenuti più sospetti, in modo tale da contribuire a prevenire qualsiasi forma di degrado urbano.

Di seguito tutti i gruppi operativi ed i rispettivi coordinatori:

Artigianale Nord – Massimiliano Basi;

Artigianale Nord Barbaruta – Marcello Moretti;

Artigianale Nord via Zircone – Stefano Vannucci;

Artigianale Nord via Quattro Poderi – Luca Lombardi;

Alberese – Luca Varaglioti;

Aurelia Antica – Gorarella – Stadio – Barbara Bonari;

Aurelia Antica – G. S. Oliveto – Paolo Madrucci;

Casotto dei Pescatori – Fabrizio Vannucci;

Centro Grosseto – Amedeo Vasellini;

Centro corso Carducci – Piazza Dante – Carlotta Ciacci;

Centro Palazzo Cosimini – Vincenzo Lanza;

Centro piazza Albegna – Vincenzo Barucco;

Centro via Mazzini – Mirko Del Tongo;

Centro via Roma – Gabriele Montagnani;

Centro via della Pace – Donatella Greco;

Centro via Saffi e via Solferino – Alessandro Pasquariello;

Barbanella – Verde Maremma – Francesco Liccardo;

Braccagni – Montepescali – Loreno Baroni;

Braccagni – Versegge – Claudio Pellegrini;

Marina di Grosseto – Simone Guerrini;

Pace – Parco Diversivo – Cittadella – Andrea Vasellini;

Principina a Mare – Lucio Masotola;

Rispescia – Luciano Gherardini;

Roselle – Alessandro Aprili;

Squadre Basse – Cernaia – Chiocciolaia – Luigi Ciccone.

Per ricevere informazioni sul Controllo del Vicinato si può scrivere all’indirizzo e-mail buonvicinatogrosseto@gmail.com o chiamare il numero +39.339.7239258.