Ordine dei Commercialisti: la sala riunioni della sede sarà intitolata ad Ausonio Coli

Grosseto. L’8 marzo 2004, alle 13.30, il commercialista Ausonio Coli, all’età di 42 anni, veniva barbaramente ucciso con tre colpi di pistola nel proprio studio mentre svolgeva l’incarico di curatore per conto del Tribunale di Grosseto, lasciando un vuoto incolmabile tra parenti e amici, generando sgomento e dolore tra i colleghi.

A 20 anni di distanza da quel giorno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Grosseto, affinché “Ausonio non sia l’ennesimo ‘eroe dimenticato'”, ha deciso di commemorarlo venerdì 8 marzo alle 11.30 nella sede dell’Ordine, in Via Monte Cengio n.17 a Grosseto, intitolando a suo nome la sala riunioni della nuova sede.