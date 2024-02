“mareMMMa, la Natura del Vino”: il summit enologico della Maremma Toscana

Alberese (Grosseto). Lunedì 4 marzo i tre Consorzi di Tutela Maremma , Montecucco e Morellino di Scansano si uniranno per celebrare la quinta edizione della rassegna “ mareMMMa , la Natura del vino ”.

Appuntamento da non perdere nel salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia per scoprire il meglio dell’enologia maremmana nell’incantevole paesaggio di Alberese.

Questo aumento costante delle presenze è il frutto della sinergia tra i Consorzi delle tre Denominazioni, veri ambasciatori della qualità enologica di un territorio in rapida e costante crescita. La regione, infatti, caratterizzata da una varietà straordinaria di terroir e climi , trasferisce nei vini rossi, bianchi e rosati un ricco tessuto di sfumature aromatiche e varietà di gusto.

La rassegna ha segnato quest’anno un record di partecipazioni da parte delle aziende vinicole, con oltre 120 aziende e più di 550 etichette disponibili per la degustazione.

La manifestazione è concepita per accogliere sia gli operatori del settore, come sommelier, ristoratori, enotecari o distributori, che gli appassionati del vino. Per garantire un’ottima fruizione dell’evento, sono state stabilite delle fasce orarie distinte: le prime due, rispettivamente dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30, sono riservate agli operatori del settore mentre nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00 gli appassionati del vino avranno l’opportunità di partecipare e godere dell’esperienza sensoriale proposta.