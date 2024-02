125mila euro per la Fondazione Il Sole: contributo donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio

Grosseto. La Fondazione lI Sole Ets desidera esprimere la sua profonda gratitudine alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per li sostegno finanziario di 125.000 euro. Questo sostegno è destinato a supportare le attività e i servizi dedicati alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

lI presidente della Fondazione Il Sole, Marco Scandroglio, desidera ringraziare calorosamente Carlo Vellutini, consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Francesca Peri, membro del comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il direttore generale Gabriele Gori e con lui tutto li Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la generosa erogazione.

Questo contributo aiuterà in modo significativo al mantenimento e allo sviluppo dei programmi a favore delle persone con disabilità nel territorio.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze è al nostro fianco da molti anni, dimostrando un costante impegno nella promozione del benessere delle persone con disabilità. Questo sostegno rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidare la partnership tra le due fondazioni e nell’assicurare la continuità dei servizi che offriamo alle persone più vulnerabili della nostra comunità“, ha dichiarato Marco Scandroglio.

L’incontro a ratifica del contributo finanziario è avvenuto questa mattina nella sede della Fonda-zione Il Sole, alla presenza di Carlo Vellutini, Francesca Peri, del presidente della Fondazione il Sole Marco Scandroglio, del vicepresidente della Fondazione Il Sole Flavia Cianferoni e del consigliere Renzo Giannoni, che si unisce ai ringraziamenti.

“Il finanziamento fornirà un supporto cruciale per garantire l’accesso ai nostri servizi, programmi educativi e opportunità di sviluppo personale per le persone con disabilità, migliorando la loro qualità di vita e promuovendo l’inclusione sociale. Questo è un momento cruciale per la Fondazione Il Sole. L’azienda sta attuando un significativo processo di riorganizzazione e ristrutturazione interna. Queste misure sono fondamentali per garantire un futuro sicuro agli utenti e alle loro famiglie. Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio gioca un ruolo essenziale in questo contesto, poiché sostiene attivamente le iniziative volte a consolidare la stabilità e la prosperità della nostra azienda, contribuendo così a offrire sicurezza e continuità ai nostri utenti e alle loro famiglie“, ha spiegato Giannoni.

La Fondazione Il Sole Ets di Grosseto riconosce e apprezza “l’impegno costante della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nel sostenere iniziative volte a migliorare la vita delle persone con disabilità. L’entusiasmo e la dedizione dimostrati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze sono esempi di come le istituzioni possano unirsi per fare la differenza nelle comunità in cui operano”.