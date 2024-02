Un weekend con il Vespa Club: appuntamento al centro commerciale

Grosseto. La Vespa torna protagonista di un weekend a Aurelia Antica Shopping Center.

Per due intere giornate, sabato 17 e domenica 18 febbraio, la galleria del centro commerciale di Grosseto sarà “invasa” da decine di Vespa di tutte le epoche e di tutti i modelli. In esposizione i preziosi esemplari – in perfette condizioni – posseduti dai soci del Vespa Club Grosseto, che rinnova così anche per il 2024 il tradizionale appuntamento con Aurelia Antica. Un evento che negli anni ha sempre riscosso grande successo tra i cultori e i collezionisti del marchio, così come tra i semplici appassionati dell’iconico “cinquantino”.

Il Vespa Club Grosseto

Oltre a poter ammirare le coloratissime Vespa di ogni epoca, esposte in galleria, i fortunati possessori di un esemplare avranno anche la possibilità di associarsi o rinnovare la propria iscrizione al Vespa Club Grosseto, che allestirà il proprio stand nella piazzetta centrale all’interno del centro commerciale. Un club dalla storia gloriosa: nato originariamente negli anni Sessanta – era iscritto con il numero 53 fra i Vespa Club d’Italia, dunque uno dei primi in assoluto nel panorama nazionale – il club grossetano è stato nuovamente fondato pochi anni fa e da allora ha già superato i 200 iscritti.

Tra questi c’è anche chi conserva in garage veri e propri pezzi rari, perfettamente restaurati e conservati, come una Vespa del 1948 che nel tempo ha acquisito un notevole valore e che sarà possibile ammirare a Aurelia Antica Shopping Center, insieme con altre Vespa prodotte negli anni successivi, fino ai giorni nostri. Da non perdere anche gli allestimenti speciali, dai colori agli accessori, con i quali alcuni vespisti grossetani hanno reso davvero unico il proprio esemplare. E i soci del Club saranno a disposizione per soddisfare qualunque curiosità sui modelli in esposizione.

Il weekend con il “Vespa Club Grosseto” a Aurelia Antica Shopping Center è un’occasione da non perdere per condividere la passione contagiosa per uno dei marchi-simbolo del Belpaese, legato ai ricordi di milioni di italiani e giunto ai giorni nostri conservando tutto il suo fascino.