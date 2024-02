Giornata internazionale dei diritti della donna: se ne parla in un incontro di Women Talking

Grosseto. Domenica 18 febbraio, dalle 15.30, alla Libreria delle Ragazze di Grosseto, si terrà un incontro aperto alle donne della città promosso dal collettivo femminista Women Talking.

“Lo scopo dell’incontro è confrontarsi in vista della Giornata internazionale per i diritti delle donne e raccogliere spunti e idee: quali sono le istanze condivise dalla cittadinanza grossetana? Come vogliamo portarle all’attenzione delle istituzioni – si legge in una nota di Women Talking -? Se hai cose da dire su come dovrebbe essere una Grosseto futura e femminista, o vuoi solo sentire cosa verrà fuori, ci troviamo domenica 18 febbraio dalle 15.30 alla Libreria delle Ragazze in via Fanti 11 A/B, a Grosseto”.