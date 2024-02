“Food influencer”: aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito rivolto ai giovani

Grosseto. 250 ore di formazione teorica e pratica, oltre alla possibilità di effettuare stage in importanti realtà del territorio: sono questi gli “ingredienti” di “Food influencer“, il corso gratuito di formazione promosso dalla cooperativa Uscita di Sicurezza e sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, rivolto a persone tra i 19 e 35 anni inoccupate e non coinvolte in percorsi di formazione e studio.

Il corso

Il tutto all’insegna del riutilizzo e per contrastare lo spreco alimentare: obiettivo dell’intervento, infatti, è quello di formare un gruppo di 15 partecipanti a riusare, trasformare e commercializzare prodotti ortofrutticoli di seconda scelta, quelli cioè che non possono essere venduti dalla grande distribuzione, ma che hanno le caratteristiche adatte a dare vita ad altri prodotti alimentari, gustosi, sani e commerciabili.

C’è tempo fino al 29 febbraio per iscriversi al corso, che partirà nel mese di marzo e che si articolerà attraverso appuntamenti mattutini, dal lunedì al venerdì, e vedrà la partecipazione di docenti e chef esperti, oltre che la collaborazione di importanti realtà del territorio, imprese e associazioni.

Le materie che saranno trattate spaziano dalla cucina alla trasformazione di alimenti di seconda scelta, alla comunicazione social, passando per il marketing e il packaging. Un modulo speciale permetterà ai partecipanti di ottenere l’attestato Haccp.

Iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 348.4800409 o visitare il sito www.uscitadisicurezza.grosseto.it.