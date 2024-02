Bando del terzo settore: ecco le associazioni premiate e i progetti vincitori

Grosseto. Presentati, alla presenza del primo cittadino di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore al sociale Sara Minozzi, i 14 progetti beneficiari del bando erogato dall’amministrazione comunale a favore di enti del terzo settore operanti nel sociale e socio – assistenziale.

Rispetto alle domande presentate, ben 43 provenienti da associazioni iscritte al Registro unico del terzo settore, sono 14 i progetti che hanno trovato copertura finanziaria per un totale di oltre 82mila euro.

“É priorità dell’amministrazione comunale garantire il benessere di tutti i cittadini – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Sara Minozzi –. Il Comune di Grosseto si impegna con determinazione a mettere in atto misure concrete per assicurare che nessuno venga lasciato indietro, specialmente coloro che si trovano in situazioni di maggior fragilità e difficoltà. La nostra missione è assicurare che ogni individuo nella nostra comunità sia adeguatamente supportato e valorizzato. Un doveroso ringraziamento va alle associazioni del terzo settore, che operano incessantemente sul nostro territorio, e a tutti i volontari, che quotidianamente lavorano a servizio del prossimo. Il vostro lavoro è fondamentale e, in qualità di amministratori, non possiamo che adoperarci per aumentarne l’efficacia e l’accessibilità a tutti”.

I progetti premiati

Di seguito le associazioni vincitrici del bando e i relativi progetti: