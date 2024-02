Scopriamo tutti i vantaggi del cacciavite a cricchetto

Il cacciavite a cricchetto è uno di quei classici strumenti di cui non avresti mai pensato di avere bisogno e di cui, una volta comprato e provato, non riesci più a fare a meno. Rapido, versatile e leggero, questo attrezzo è il sogno di qualsiasi professionista e appassionato di fai da te.

Questi cacciaviti di ultima generazione sono semplici, ma efficaci e vengono acquistati sempre più spesso da ingegneri, elettricisti, modellisti, amanti del bricolage e chiunque altro lavori regolarmente con viti o piccoli dadi e bulloni. Sono più veloci di un cacciavite standard e solitamente più comodi da usare.

Qui di seguito esamineremo tutti i vantaggi del cacciavite a cricchetto, guarderemo alcuni dei modelli disponibili sul mercato e parleremo delle caratteristiche chiave che spingono le persone a scegliere questo attrezzo.

Cos’è un cacciavite a cricchetto

Il cacciavite a cricchetto è uno strumento innovativo che applica al cacciavite una tecnologia già usata per la creazione di un altro attrezzo molto apprezzato in tutto il mondo: la chiave a cricchetto o “a bussola”.

Tutto gira intorno a uno speciale meccanismo chiamato “cricchetto”, appunto, che consente allo strumento di applicare la forza di rotazione solo in una direzione, mentre si muove liberamente nella direzione opposta, senza trasferire la torsione all’elemento di fissaggio.

Perché questo meccanismo possa connettersi all’elemento di fissaggio, deve essere agganciato a delle “bussole”, ovvero degli innesti metallici intercambiabili che hanno la stessa funzione della testa del cacciavite.

I vantaggi del cacciavite a cricchetto

La presenza del cricchetto fornisce a questo cacciavite almeno due vantaggi rispetto a uno strumento tradizionale che già di per sé è uno degli strumenti più venduti al mondo.

Prima di tutto, il cacciavite a cricchetto può essere usato per avvitare o rimuovere le viti senza dover spostare la punta dentro e fuori dalla testa della vite alla fine di ogni giro. Il cacciavite non va sollevato e riposizionato, ma semplicemente fatto ruotare avanti e indietro. Ciò rende l’avvitamento e lo svitamento degli elementi di fissaggio meno faticoso, più rapido e sicuro.

Secondariamente, le bussole che connettono il cricchetto all’impronta sono intercambiabili e possono avere dimensioni e profili diversi. Ciò significa che un solo cacciavite a cricchetto può sostituire un intero set di cacciaviti tradizionali testa piatta, Phillips (a stella), Robertson, Torx e a testa esagonale. In alcuni casi, le bussole possono anche essere magnetiche.

Alcuni svantaggi

Come spesso accade, c’è anche il rovescio della medaglia. Sebbene il cacciavite a cricchetto sia in tutto e per tutto superiore a un cacciavite tradizionale, anch’esso presenta delle criticità.

Innanzitutto, bisogna fare molta attenzione alle bussole! Quando si acquista un attrezzo del genere, all’interno della confezione sono già presenti gli innesti. Questi, per ovvie ragioni, sono abbastanza piccoli e facili da smarrire se non conservati come si deve.

Inoltre, le bussole devono essere inserite correttamente all’interno dell’asta del cacciavite, altrimenti rischiano di scivolare durante l’uso e causare infortuni anche gravi, danni alle superfici o agli elementi di fissaggio stessi.

Varietà di modelli

Quando si acquista un cacciavite a cricchetto ci sono alcune caratteristiche da tenere in considerazione.

In generale, gli strumenti con l’asta più lunga garantiscono una coppia migliore e riescono a raggiungere viti e bulloni installati in luoghi difficili da raggiungere. Un’asta più corta, però, permette di eseguire lavori più precisi.

Alcuni modelli di cacciavite a cricchetto presentano una semplice maniglia in plastica che può risultare dura, mentre altri sono muniti di una maniglia in gomma ergonomica che rende il cacciavite a cricchetto ancora più comodo da impugnare e usare anche senza l’uso di protezioni e guanti.