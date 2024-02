La Polizia ricorda Giovanni Palatucci: salvò 5000 ebrei dallo sterminio

Grosseto. Sabato 10 febbraio, alle 11.30, la Questura di Grosseto, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, ricorderà la figura del Commissario di pubblica sicurezza e Medaglia d’oro al Valor civile, Giovanni Palatucci, morto il 10 febbraio di 78 anni fa nel campo di concentramento di Dachau.

Palatucci, funzionario di Polizia, prima Commissario poi reggente della Questura di Fiume, impedì l’arresto e la deportazione nei campi di sterminio di circa cinquemila ebrei, ma, scoperto dai nazisti, venne arrestato e poi deportato nel campo di Dachau, dove è morto due mesi prima della liberazione del campo.

In nome di questa straordinaria “impresa” il giovane poliziotto è stato insignito della Medaglia d’oro al Merito civile, del titolo di “Giusto fra le nazioni” e “Servo di Dio” .

“Giovanni Palatucci è un eroe della coscienza, è la figura nobile di un poliziotto che ebbe il coraggio di sacrificare la propria vita per salvare quella degli altri – si legge in una nota della Questura di Grosseto -. La sua vita è testimonianza di coraggio, di generosità, di fraternità, che è doveroso tramandare alle giovani generazioni; un ricordo che vive e cresce nel cuore di tutti i poliziotti come l’albero che si trova proprio nella piazza che porta il suo nome davanti alla Questura di Grosseto, emblema dell’essenza dell’essere polizotto perché essere poliziotto significa vivere per aiutare il prossimo, vivere per la legalità. Questo è l’esempio che lascia Giovanni Palatucci ai poliziotti di oggi e di domani ai ragazzi che sono cittadini dello Stato ed è anche per questo che tutti i giorni noi poliziotti dobbiamo esserci sempre con serietà e professionalità affinché il sacrificio non sia mai vano”.