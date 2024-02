Giorno del ricordo: La Deceris commemora le vittime delle foibe

Grosseto. “Come ogni anno, la nostra associazione depone un fiore sulla panchina tricolore intitolata a Norma Cossetto, in onore di tutte le vittime innocenti delle foibe”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’associazione La Deceris di Grosseto.

L’appuntamento è fissato in piazza Monsignor Galeazzi, sabato 10 febbraio, alle 10.30.

“Riteniamo importante – prosegue l’associazione culturale La Deceris – tenere accesa la fiamma del ricordo di nostri connazionali trucidati solamente perché non allineati al regime titino, in un’ottica di vergognosa pulizia etnica. Ancora più assurdo fu l’omertoso silenzio sulla vicenda, portato avanti da politici italiani e durato fino a pochi anni fa. Ancora oggi, parlare di questo argomento pubblicamente espone ad attacchi insulsi e ad osservazioni giustificazioniste, testimoniando un’incapacità di affrontare le responsabilità e le complicità di una determinata parte politica. L’auspicio è che questo gesto simbolico porti alla riflessione tutte le parti politiche, affinché non si verifichino mai più nella nostra storia situazioni omertose o di deresponsabilizzazione di misfatti, ossia che i martiri delle foibe non siano morti invano”.