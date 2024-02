Specialità di Maremma in mostra a Taste 2024

Mancano poche ore dal taglio del nastro della diciassettesima edizione di “Taste – In viaggio con le diversità del gusto”, in programma dal 3 al 5 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze.

L’evento, rivolto ai professionisti del settore e agli appassionati del food & beverage, si propone di celebrare il meglio dell’enogastronomia italiana mettendo in mostra oltre 640 eccellenze artigianali e produzioni innovative del settore.

Tra i diversi percorsi da intraprendere nei padiglioni e i numerosi nonché interessanti talk in programma, i visitatori avranno un’occasione unica per immergersi nella ricchezza e nella diversità artigianale italiana conoscendo e assaporando una vasta gamma di prodotti, dall’olio extravergine di oliva alle specialità di formaggi, dai salumi tradizionali ai dolci artigianali.

La Maremma, terra di antiche tradizioni culinarie e di straordinaria biodiversità, sarà ben rappresentata: ben otto aziende locali si uniranno all’evento per presentare i loro prodotti di alta qualità e condividere con il pubblico di buyer internazionali, appassionati e addetti ai lavori la loro passione per la gastronomia.

La costa sud della Maremma sarà valorizzata da Argintario, una distilleria che incarna l’anima autentica del suo territorio attraverso l’impiego di materie prime raccolte in loco per creare gin artigianali di prima classe. Le erbe aromatiche, le bacche di ginepro e gli agrumi locali conferiscono a ogni distillato un carattere unico e inconfondibile, riflettendo il paesaggio selvaggio e suggestivo dell’Argentario.

Restando in tema, sarà presente una vera e propria leggenda del settore: la Distilleria Nannoni (Civitella Paganico). Portando avanti una tradizione iniziata nel lontano 1973, l’azienda seleziona le migliori materie prime – talvolta rare o disponibili in piccole quantità – per creare distillati che rappresentino un tributo alla ricchezza e alla diversità del territorio circostante. Ogni sorso porta con sé anni di esperienza e dedizione, regalando un’esperienza sensoriale unica e indimenticabile.

Spazio dedicato anche ai formaggi con il caseificio Il Fiorino (Roccalbegna), vera e propria icona nel panorama caseario italiano, riconosciuto a livello nazionale e internazionale per l’eccellenza dei suoi formaggi realizzati con latte di pecore allevate nel raggio di soli 40 chilometri alle pendici del Monte Amiata.

Gli amanti dei latticini potranno visitare inoltre lo stand dell’azienda La Maremmana (Grosseto), rinomata per la produzione artigianale di formaggi di bufala. Dalla classica mozzarella a formaggi più stagionati fino a interessanti sperimentazioni di affinamento e prodotti freschi come robiola o yogurt.

Alla manifestazione presenteranno i propri prodotti anche due gemme della produzione di olio extravergine di oliva, operanti in due zone distinte della Maremma.

Il Frantoio Franci (Montenero), istituzione nel mondo dell’olio, si distingue per l’impegno costante nella ricerca della perfezione e nella valorizzazione delle varietà autoctone di olive presenti nel territorio. Grazie a una rigorosa selezione e processi di spremitura a freddo, l’olio Franci si caratterizza per il suo gusto fruttato, equilibrato e ricco di aromi, che riflettono a pieno il terroir unico della Maremma.

L’azienda agricola Il Bottaccio, con la sua lunga tradizione familiare alle spalle, ha intrapreso una moderna olivicoltura biologica che sfocia sul mercato in pregiati monocultivar, selezioni, blend, infusi o speziati naturali che valorizzano sia l’olio sia i singoli ingredienti e sapori proposti in abbinamento.

Un’altra azienda agricola da non lasciarsi sfuggire nel tour sarà il Podere Scovaventi (Manciano), dedicata alla produzione di conserve artigianali. Utilizzando solo ingredienti freschi e genuini coltivati con cura nei terreni circostanti, l’azienda offre una vasta gamma di marmellate, salse e conserve che catturano il gusto autentico della Maremma. Ogni vasetto è una testimonianza dell’impegno nel preservare le antiche ricette e valorizzare le delizie culinarie di questa affascinante regione.

Visitando infine lo stand della Castagna Leopoldina (Sorano), sarà possibile abbracciare ogni trasformazione della castagna dal cuore pulsante della Maremma grossetana grazie ad una vasta selezione di mieli, spalmabili, farine, lavorazioni dolciarie e biscotti artigianali.

Con orgoglio e dedizione, queste aziende porteranno in scena il meglio della tradizione e dell’innovazione culinaria della Maremma, offrendo un assaggio autentico della ricchezza gastronomica di questa incantevole regione.