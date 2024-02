“Non chiedermi chi sono”: Luca Trapanese, padre adottivo single di una bambina Down, presenta il suo libro

Grosseto. Lunedì 5 febbraio, alle 16, nella sala Pegaso dell’amministrazione provinciale in piazza Dante a Grosseto, sarà presentato il libro “Non chiedermi chi sono” di Luca Trapanese, attuale assessore al welfare del Comune di Napoli nella Giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, volontario e attivista dei diritti civili di lunga data, fondatore dell’associazione “A ruota libera” e della casa famiglia “La casa di Matteo”. Entrambe le realtà si occupano di integrazione e assistenza a persone con gravi disabilità.

Trapanese è diventato un protagonista di social e comunicazione pubblica dopo che nel 2018, da persona omosessuale e single, è riuscita a ottenere l’adozione di una bambina Down, Alba. La loro storia è approdata sulle pagine del libro, per poi materializzarsi in un film dal titolo “Nata per te”, diretto dal regista Fabio Mollo, con Pierluigi Gigante a interpretare il ruolo di Trapanese.

Il libro costituisce una sorta di diario di viaggio nei sentimenti che hanno accompagnato Trapanese nel percorso emotivo e culturale che lo hanno condotto alla scelta dell’adozione, ma anche del rapporto fra lui e la figlia Alba. Un testo autobiografico che riesce a coniugare qualità della scrittura e profondità dell’analisi, entrando nel merito di pregi e difetti di un Paese che ha ancora una difficoltà di fondo ad accettare l’evoluzione del ruolo della famiglia.

A promuovere la presentazione del libro sono stati i coordinamenti dello Spi Cgil e della Donne della Cgil, con il patrocinio della Provincia di Grosseto.

Il pomeriggio sarà introdotto da Laura Innocenti, responsabile del coordinamento Donne dello Spi Cgil. A intervistare Trapanese il giornalista Massimiliano Frascino, con l’avvocata del foro grossetano Gabriella Capone, che interverrà sui temi dell’adozione.

Dopo la presentazione del libro, Trapanese sarà alla biblioteca Palomar per il firmacopie.

«A volte tutto quello che serve è un po’ di levità – spiega Trapanese -. Il mondo è complesso e doloroso. Ma è anche ricco di gioia e di amore. Molto dipende dagli occhi con cui lo guardiamo»

Il libro

Le vacanze, il mare, un amore indimenticabile. Questo vogliono i compagni di scuola di Livio, appena superato l’esame di maturità. Non lui, che dopo aver perso il suo migliore amico per una disgrazia, ha deciso di dedicare la propria vita ad aiutare gli altri. Vorrebbe tornare in India, dov’è già stato in missione l’estate precedente, ma si è fatto troppo tardi per partire. E allora don Gino, il parroco del suo quartiere, ha un’idea. Un compito speciale.

Del resto, non serve andare dall’altra parte del pianeta per trovare qualcuno che ha bisogno di assistenza. Il compito speciale si chiama Vittorio, ha trent’anni, una famiglia rispettabile, un’intelligenza rara, un futuro professionale sulle orme del padre. Vittorio però ha subìto un ‘forte stress’ – così almeno lo chiama sua madre – e qualcosa in lui si è rotto. Sta chiuso nella sua stanza da mesi, con le tapparelle abbassate, la barba lunga, sempre gli stessi vestiti, spaventato dal mondo esterno e da alcune voci che gli dicono delle cose. Era un genio, si mormora in giro, ma adesso è pazzo. Eppure in lui, nel mistero del suo dolore, Livio troverà non soltanto un prezioso amico, ma la forza per affrontare i propri problemi, l’ansia di crescere in una società che non ammette deviazioni dalla norma.

Con la sensibilità che lo caratterizza in tutte le sue attività, Luca Trapanese racconta cosa significa soffrire – per una malattia, per amore, o perché non ci si sente al proprio posto nel mondo – e cosa significa convivere con gli altri, riconoscersi uguali nella diversità, bellissimi nell’imperfezione.