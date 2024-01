Natale di Sole 2023: raccolti 24.225,90 euro per Abio Grosseto e Meyer

Grosseto. La somma complessiva delle donazioni raccolte con la vendita dei sacchetti del Natale di Sole fa 24.225,90 euro, un altro bel risultato che dall’associazione Festa di Sole salutano con gratitudine ed entusiasmo.

“Anche quest’anno abbiamo raggiunto una cifra davvero rilevante – commentano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori della piccola Maria Sole Marras –, che contribuirà a portare avanti due progetti importanti per i bambini: quello di ricerca del Meyer e quello di Abio di umanizzazione pittorica del nuovo reparto pediatrico del Misericordia. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato acquistando i sacchetti del Natale di Sole, siamo infinitamente grati per il calore con cui vengono accolte le nostre iniziative”.

Come anticipato in fase di lancio dell’iniziativa solidale, la cifra raccolta è stata donata per metà, 12.112,95 euro, alla Fondazione Meyer, per il progetto di ricerca della neuro-oncologia pediatrica in ricordo di Maria Sole, e per metà, 12.112,95 euro, ad Abio Grosseto per le pareti dell’area Open Space della Neonatologia e 3 camere di degenza grandi della Pediatria, nel nuovo reparto all’ospedale Misericordia.

“Grazie a tutti i volontari dell’associazione che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa – aggiunge Fabio Becherini, presidente dell’associazione Festa di Sole – e ovviamente a tutti coloro che hanno scelto di aderire. Con queste donazioni abbiamo fatto la nostra piccola, grande, parte per aiutare la ricerca e alleviare la degenza dei piccoli nel reparto pediatrico dell’ospedale di Grosseto”.