Furti in via Emilia, le associazioni lanciano l’appello: “Installare telecamere per tutelare sicurezza”

Grosseto. Prosegue l’attenzione nei confronti di due tematiche malauguratamente sempre più intrecciate come sicurezza e commercio, stavolta attraverso l’appello espresso da Confesercenti.

“Ci siamo subito impegnati in un processo di ascolto dei commercianti di via Emilia, molto scossi dal furto subìto da un nostro associato storico, ed il parere è stato univoco: la zona, che rimane un centro nevralgico della città, con attività di pregio animate virtuosamente anche dal Centro commerciale naturale, inizia a subire seri fenomeni di degrado“: afferma Marco Di Giacopo, coordinatore provinciale di Asso Terziario per Confesercenti.

“Sappiamo tutti benissimo come va a finire questo copione – spiega Di Giacopo -; alla spirale di furti, segue l’abbandono dei commercianti, a cui fa seguito la svalutazione immobiliare e la fuga dei residenti storici. Noi non vogliamo assolutamente che ciò avvenga, peraltro in uno dei viali di maggior lustro della nostra città.”

La ricetta di Confesercenti non è semplice, né tanto meno univoca: “Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, è ovvio. Tuttavia siamo favorevoli, anzitutto, alla proposta delle telecamere come strumento di tutela ulteriore – termina Di Giacopo – . Dopodiché, è fondamentale che si avvii un processo di dialogo, per cui la nostra associazione si mette pienamente a disposizione; magari attraverso l’istituzione di un tavolo tra i commercianti e il Comune, affinché si argini al più presto questa situazione: siamo ancora in tempo”.

Il commento di Confcommercio

“Estendere il sistema di videosorveglianza cittadina anche in via Emilia e nelle vie limitrofe non può più essere soltanto un’ipotesi, ma deve trasformarsi in un’azione concreta da realizzarsi il prima possibile, e comunque entro pochissime settimane“.

Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto, interviene a sostegno di quanto il Centro commerciale naturale di via Emilia ha già ufficialmente chiesto al Comune di Grosseto dopo gli ultimi episodi di microcriminalità che hanno generato paura e preoccupazione tra gli operatori.

“Via Emilia e le vie ad essa adiacenti – aggiunge Gabriella Orlando – rappresentano a oggi una delle zone commerciali più vive e dinamiche di Grosseto all’esterno delle Mura medicee. Non possiamo, né vogliamo cedere ulteriori pezzi di città a fenomeni di degrado e impoverimento commerciale, e quindi anche noi, come associazione di categoria, chiediamo all’amministrazione comunale di investire in questa zona installando un numero congruo di telecamere utili strumenti di deterrenza, ma soprattutto efficaci mezzi di repressione”.

“Confcommercio Grosseto – conclude il direttore Orlando –, che ben conosce i commercianti di via Emilia anche per essere stato il partner tecnico nell’avvio del Centro commerciale naturale, esprime agli stessi tutta la propria solidarietà e il proprio supporto, e conferma di essere pronta a lavorare insieme per fare tutto il necessario a conseguire l’obiettivo di una maggiore sicurezza della zona”.