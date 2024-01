Violenza di genere: se ne è parlato in una tavola rotonda al Polo universitario

Grosseto. Si è tenuto oggi al Polo universitario grossetano il convegno “Approcci vecchi e nuovi alla violenza di genere“, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Commissione per le parità e le pari opportunità del Comune di Grosseto.

Alla tavola rotonda hanno partecipato gli studenti degli istituti Rosmini e Bianciardi, nonché le massime autorità cittadine. Tra queste il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il prefetto Paola Berardino, il questore Antonio Mannoni, il comandante provinciale dei Carabinieri Sebastiano Arena e il direttore dell’Unità operativa complessa di psichiatria della zona grossetana Edvige Facchi. A intervenire anche la presidente della Commissione per la parità e le pari opportunità Carla Minacci e i referenti del Coeso, responsabili dello sportello Sam.

Un momento di riflessione importante nato dalla volontà della stessa amministrazione, d’accordo con la Commissione, di riflettere su temi delicati come quelli del femminicidio e della violenza sulle donne.

“La violenza di genere è un problema diffuso – commenta il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Le statistiche possono variare, ma una cosa è certa: le donne che sperimentano forme di violenza, sia essa fisica, psicologica, sessuale o economica, sono ancora troppe. Fondamentale è chiedere aiuto. La donna vittima di violenza può contattare centri antiviolenza, servizi sociali o forze dell’ordine. Importante è anche confidarsi con amici o familiari di fiducia. Giornate di riflessione come quella di oggi sono fondamentali per sensibilizzare la comunità e promuovere il cambiamento. Solo insieme, lavorando in sinergia, possiamo auspicare un miglioramento”.

“È necessario – continua il sindaco –, nonché doveroso, come amministratori e padri di famiglia, promuovere la consapevolezza e il supporto necessari per combattere questo fenomeno, fornendo sostegno alle vittime e creando reti di supporto e di promozione di un ambiente sicuro”.

È intervenuta anche la presidente della Commissione per le parità e le pari opportunità del Comune di Grosseto, Carla Minacci: “La violenza – spiega – è purtroppo parte integrante della società odierna e si declina sotto le più svariate forme. C’è violenza sui soggetti fragili, nelle relazioni familiari, nelle scuole, nello sport. Dobbiamo allora saper rispondere alla violenza attraverso l’educazione e il rispetto del prossimo. La partecipazione attiva degli studenti e delle massime autorità a questo evento è già un passo importante e testimonia un approccio condiviso nel voler affrontare questo complesso problema”.