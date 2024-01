Giorno della memoria: consegnate Medaglie d’onore a familiari dei deportati nei lager

Grosseto. Questa mattina, in occasione del Giorno della memoria, in Prefettura, a Grosseto, sono state consegnate le Medaglie d’onore concesse dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ai familiari dei cittadini maremmani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, deceduti.

I premiati

Medaglia d’onore concessa a Claudio Capannoli per il padre Solideo Capannoli, internato militare italiano, nato a Roccastrada il 23 agosto 1918 e deceduto a Massa Marittima il 10 giugno 1989, internato nel campo di concentramento di Buchenwald, in Germania, dal 10 settembre 1943 al 8 maggio 1945.

Medaglia d’onore concessa ad Anna Testa per il padre Ermerindo Testa, internato civile italiano, nato a Cascano di Sessa Aurunca (Caserta) l’11 agosto 1924 e deceduto a Liestal (Svizzera) il 20 gennaio 1998, internato nel campo di concentramento di Dachau, in Germania, dall’ 8 settembre 1943 al 26 marzo 1946.

Medaglia d’onore concessa a Maria Rosaria Elicio per il padre Biagio Elicio, internato militare italiano, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 3 luglio 1915, deceduto a Lecce il 12 maggio 1996, internato nel campo di concentramento di Mappen, in Germania, dall’ 8 settembre 1943 al 2 aprile 1945