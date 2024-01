Grosseto. In occasione del Giorno della memoria, domani, sabato 27 gennaio, alle 9,15, in piazza Duomo, a Grosseto, davanti al Municipio, è prevista la cerimonia commemorativa organizzata da Comune, Provincia, Anpi, Isgrec. In collaborazione con la Prefettura.

Sarà deposta una corona in memoria di Albo Bellucci, Giuseppe Scopetani ed Etrusco Benci, tre deportati politici grossetani.