Giorno della memoria, l’Anpi: “Non parteciperemo alla commemorazione del Comune”

Grosseto. La sezione dell’Anpi “Elvio Palazzoli” di Grosseto ha deciso di “non partecipare alla commemorazione davanti alle pietre d’inciampo, in prossimità del palazzo comunale, in quanto non condivide con il sindaco e con la maggioranza del Consiglio comunale l’approvazione della delibera che dedica una via cittadina al fucilatore di partigiani Giorgio Almirante”.

“Tale atteggiamento non vuole essere una mancanza di rispetto all’istituzione Comune, a tutti i partecipanti e tanto meno ai deportati e ai caduti nei campi di sterminio nazisti ricordati nelle pietre d’inciampo, ma marcare una distanza da coloro che vogliono fare strame della storia patria ed accumunare i carnefici alle vittime, i fascisti ai partigiani, gli oppressori ai combattenti per la libertà – spiega Romeo Carusi, presidente della sezione dell’Anpi -. Nel contempo si invitano tutti i cittadini a partecipare all’evento organizzato nella sala Pegaso della Provincia alle 16.30, dove il Coordinamento donne ‘Licena Rosi Boschi’ della sezione ‘Elvio Palazzoli’ presenterà, insieme allo scrittore Sacha Naspini e alla professoressa Laura Ciampini, il libro ‘Villa del seminario’, storie di detenuti nel campo di concentramento di Roccatederigh”i.