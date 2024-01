Corso per diventare educatore cinofilo: aperte le iscrizioni

Grosseto. Sono aperte le iscrizioni al corso per educatore cinofilo, organizzato dal comitato provinciale dello Csen – Centro sportivo educativo nazionale di Grosseto.

La sede del corso, con lezioni sia online che in presenza, sarà quella del Centro cinofilo della Scuola cinotecnica italiana, situata in località Casalone, alle porte di Grosseto. Il corso prenderà il via lunedì 4 marzo con le lezioni di teoria che saranno svolte in modalità online, così che i corsisti potranno seguire le lezioni comodamente da remoto e senza spostamenti. Invece, per quanto riguarda le lezioni pratiche, queste si terranno a Grosseto, al Centro cinofilo a partire dal mese di aprile, con “formula weekend”, con impegno di due fine settimana al mese.

“L’educatore cinofilo – spiega Alessio Pernazza, direttore del corso e responsabile nazionale della Scuola cinotecnica dello Csen – è quella figura professionale che, dopo aver acquisito conoscenze e competenze, aiuta e coadiuva i proprietari dei cani a migliorare i comportamenti utili nella relazione e nella socializzazione dell’animale, anche in vista di un impiego in sport e attività di tipo ricreativo. L’educatore cinofilo inoltre, è la figura preposta alla preparazione dei futuri proprietari, indirizzandoli nella scelta del cane più adatto al proprio nucleo familiare (consulenze preadozione), occupandosi anche di curare lo sviluppo dei comportamenti pro-sociali e socialmente compatibili con la comunità in cui l’animale vive”.

Per informazioni e iscrizioni: rivolgersi alla sede della Scuola cinotecnica, oppure contattare il numero 346.8015084, scrivere all’indirizzo mail info@scuolacinotecnicaitaliana.it o consultare il sito web della Scuola cinotecnica italiana http://scuolacinotecnicaitaliana.it/about/.