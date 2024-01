Inaugurata la sala stampa in Municipio: “Simbolo di democrazia comunicativa”

Grosseto. Per la prima volta il Comune di Grosseto si dota di una sala stampa: potrà essere utilizzata da sindaco, assessori e consiglieri per le proprie attività di comunicazione istituzionale.

L’inaugurazione è avvenuta questa mattina in Municipio. Per dare ancora più lustro alla sala è stata scoperta la targa che la intitola al giornalista toscano Mauro Mancini (ex firma de La Nazione di Grosseto), particolarmente legato alla Maremma, che perse la vita in un naufragio con Ambrogio Fogar a 200 miglia dalle isole Falkland. All’evento era presente il caposervizio locale de La Nazione, Luca Mantiglioni, che ha ripercorso la storia di Mancini.

“Da oggi ogni consigliere comunale potrà usufruire di una sala stampa attrezzata – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -: si tratta di un importante risultato di democrazia comunicativa ottenuto dalla nostra amministrazione. Ringrazio il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti, l’assessore alla cultura e agli affari generali, Luca Agresti, Luca Mantiglioni, caposervizio di Grosseto de La Nazione, Barbara Ciacci, di Internetfly, per l’allestimento della sala stampa. E’ giusto intitolare questo spazio a Mauro Mancini, giornalista toscano che ha raccontato sempre storie vere nella sua professione”.

“Finalmente abbiamo garantito a tutti i consiglieri comunali uno spazio ad hoc in cui potersi esprimere in modo ufficiale – sottolinea Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale -. La sala stampa potrà essere utilizzata anche dal sindaco e da tutti i membri della Giunta. Per la nostra amministrazione è motivo di vanto aver ottenuto questo risultato. Mauro Mancini ha amato la Maremma e ha portato il nome di Grosseto nel mondo”.

“Ringrazio il sindaco e Fausto Turbanti per questa nuova sala stampa – aggiunge l’assessore Luca Agresti –. In questo modo si riempie un vuoto importante: ci sarà un luogo dove poter comunicare liberamente. Mauro Mancini è un esempio, che ha dato tanto al nostro territorio”.

“L”inaugurazione di questa sala stampa rappresenta un momento importante di trasparenza amministrativa – dichiara il caposervizio di Grosseto de La Nazione, Luca Mantiglioni –, che rinforza il dialogo tra istituzioni e cittadini. Pe La Nazione è un orgoglio che questo spazio sia intitolato a Mauro Mancini. Mancini è nato a Firenze, ma ha dedicato gran parte della sua vita alla Maremma e a Grosseto, città in cui suo padre è stato capostazione, ed è considerato un totem del giornalismo. Mancini ha amato molto la Maremma e ha scritto articoli per tutelare l’ambiente di Punta Ala, di Rispescia e di Alberese, diversi anni prima che nascesse il Parco della Maremma”.

“Questa sala stampa rappresenta davvero una bella iniziativa – aggiunge Giacomo Gori, capogruppo del Movimento 5 Stelle -, che è in linea con una mia richiesta: garantire alle opposizioni le stesse opportunità di comunicazione garantite alla maggioranza“.

“Territorio, comunità e trasparenza – chiosa Stefano Rosini, consigliere comunale del Pd – devono essere le caratteristiche di questa sala stampa”.

Mauro Mancini

Mauro Mancini è morto nel 1978 nell’Oceano Atlantico a seguito del naufragio del Surprise, un’imbarcazione a vela affondata a causa dell’attacco di un branco di orche, dopo 75 giorni durissimi vissuti con l’amico Ambrogio Fogar in una zattera di salvataggio di pochissimi metri. Tratto in salvo, Mancini morì due giorni più tardi a causa di complicazioni polmonari. Il viaggio, ideato assieme all’amico Fogar per raccontare le acque del Polo sud, si chiuse così in tragedia.