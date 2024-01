Assemblea sindacale per i Carabinieri: appuntamento al Comando provinciale

Grosseto. Lunedì 22 gennaio, al Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto, dalle 11.00 alle 13.00, si svolgerà un’assemblea sindacale tra militari organizzata da Unarma – Associazione sindacale Carabinieri, sigla storica e primo sindacato per i Carabinieri nato nel 1993.

L’evento si svolgerà alla presenza del segretario generale nazionale Antonio Nicolosi, del segretario generale della Toscana Costantino Fiori e del segretario generale di Camp Darby Giuseppe Dies.

L’assemblea fornirà anche approfondimenti sulle coperture della tutela legale gratuita per tutti gli iscritti, sul dipartimento di medicina legale e sul dipartimento Donne.

Tutti i Carabinieri che vorranno partecipare, potranno farlo con permesso retribuito ai sensi dell’art. 10 della legge 46/2022 nel limite di 10 ore annue.

“L’evento rappresenta una significativa svolta storica – si legge in una nota del sindacato -, poiché testimonia l’attiva partecipazione di tutti i Carabinieri nella difesa delle libertà sindacali e nella tutela dei propri diritti come lavoratori in divisa”.