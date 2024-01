Servizio civile, la Croce Rossa cerca cinque giovani: come candidarsi

Grosseto. Anche per quest’anno Croce Rossa Italiana ha visto finanziati progetti di servizio civile universale sull’intero territorio nazionale.

“Abbiamo l’opportunità di far vivere a giovani, di età compresa tra 18 e 28 anni – si legge in una nota della Cri -, un’esperienza di formazione e di crescita personale e professionale della durata di un anno all’interno della nostra associazione”.

Per quanto riguarda la sede di Grosseto, Croce Rossa ha reso disponibili 5 posti. A tal proposito, ecco0 il link alla pagina della Cri dedicata, nella quale è possibile visionare tutte le opportunità di servizio civile universale nella Croce Rossa Italiana: https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/.

I progetti, della durata di 12 mesi, sono articolati su 25 ore settimanali per 5 giorni e prevedono un assegno mensile di rimborso spese pari a 507,30 euro. Per presentare la domanda i candidati dovranno accedere esclusivamente con Spid alla piattaforma Dol (al link domandaonline.serviziocivile.it) entro il 15 febbraio 2024 alle 14.

Cos’è il servizio civile?

E’ impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio. E’ un impegno per gli altri, è una partecipazione di responsabilità, è un’occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è una crescita professionale, è uno strumento di pace e di integrazione, è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una occasione di confronto con altre culture, è una risorsa per il Paese, è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.