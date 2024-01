Cambia gestore e resta senza telefono per due mesi: linea riattivata e indennizzo di 1000 euro

Grosseto. La riapertura dello sportello Confconsumatori di Grosseto, dopo la pausa natalizia, ha fatto registrare il primo esito positivo di una conciliazione a favore di un cittadino grossetano, che rappresenta anche una buona notizia per tutti gli utenti dei servizi telefonici che hanno a che fare con situazioni simili.

L’utente si era rivolto alla Confconsumatori grossetana in seguito ai disservizi che era costretto a subire dopo aver cambiato gestore telefonico, anche al fine di attivare la fibra: pur avendo ottenuto la connessione veloce alla rete, infatti, era rimasto sprovvisto della linea voce. Una situazione che si protraeva ormai da lungo tempo. Per due mesi la sua linea telefonica con il nuovo gestore è rimasta non funzionante.

La situazione si è risolta positivamente solo dopo il circostanziato reclamo inviato alla compagnia telefonica dallo sportello Confconsumatori di Grosseto: il servizio telefonico è stato riattivato e, dopo il rimbalzo di responsabilità tra le due compagnie (il vecchio e il nuovo gestore), l’utente grossetano ha proposto – sempre con l’assistenza della Confconsumatori grossetana – il ricorso a ConciliaWeb, la piattaforma dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia e dei servizi audiovisivi. In fase di conciliazione, appena conclusa, le due società coinvolte hanno riconosciuto all’utente un indennizzo complessivo di oltre mille euro per il periodo in cui l’utente è rimasto senza linea telefonica.

Lo sportello di Grosseto è in via della Prefettura 3 (telefono 0564.417849; mail grosseto@confconsumatori.it) ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, il martedì e il giovedì mattina anche dalle 9 alle 12, e – solo come punto di facilitazione digitale – anche nelle il lunedì e il venerdì mattina, dalle 9 alle 12.