Costi e tariffe del noleggio auto per privati

Le tariffe e i costi del noleggio auto per i privati dipendono da diversi fattori. Le società di autonoleggio non dispongono di un listino prezzi, come quello che potrebbe essere il menù di un ristorante. In questa guida vedremo quali sono le voci da analizzare per determinare l’esborso complessivo.

Il noleggio a lungo termine comporta il pagamento di un canone mensile fisso e costante. Il prezzo da pagare però, così come anticipato nel primo paragrafo, dipende da una serie di elementi che potrebbero essere facilmente “rimodulabili”.

Noleggio auto per privati: quanto costa realmente?

Il noleggio auto per privati va valutato minuziosamente, in base alle proprie esigenze e disponibilità economiche. Il vantaggio più grande di chi prende in affitto un mezzo, è quello di poter sapere e calibrare le proprie spese finanziarie, senza il timore di dover esborsare capitali per eventuali imprevisti.

Nonostante un privato non abbia la possibilità – al contrario di un’azienda – di detrarre e dedurre il costi e l’Iva del canone, i risparmi economici ci sono, ed anche molto importanti.

I costi di un servizio di noleggio auto per privati sono molto diversi rispetto a quelli che vengono proposti a liberi professionisti o ad aziende.

Il canone mensile “all inclusive”, include dei servizi che andrebbero pagati a parte, tra cui: polizza assicurativa (risparmio di almeno 600 uro per chi ha esperienza di guida, altrimenti, minimo 1000 euro), manutenzione ordinaria (supponendo una vettura meno esigente, almeno 500 uro annui), soccorso stradale, revisione straordinaria (alcuni costi sono imprevedibili).

Con e senza anticipo

I contratti di noleggio a lungo termine offrono la flessibilità di scegliere tra le opzioni “con” e “senza anticipo“. Nonostante possano sussistere delle condizioni standard, va notato che non c’è una legge che le renda uniformi.

Pertanto, è consigliabile esaminare attentamente i contratti per individuare le differenze e trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Per illustrare concretamente le variazioni nei canoni mensili (considerando le stesse condizioni), prendiamo in considerazione l’esempio pratico basato sui dati forniti dalla società di noleggio Finrent.

Renault Clio 1.0 SCe 65CV Equilibre:

– senza anticipo: 330,72 euro (Iva inclusa) al mese.

– con anticipo di 1.000 euro: 305,30 euro (Iva inclusa) al mese.

– con anticipo di 5.000 euro: 203,64 euro (Iva inclusa) al mese.

Fiat 500 1.0 70CV Mild Hybrid:

– senza anticipo: 330,72 euro (Iva inclusa) al mese.

– con anticipo di 1.000 euro: 305,30 euro (Iva inclusa) al mese.

– con anticipo di 5.000 euro: 203,64 euro (Iva inclusa) al mese.

Renault Captur 1.0 TCe 12V 90CV Equilibre:

– senza anticipo: 389,18 euro (Iva inclusa) al mese.

– con anticipo di 1.000 euro: 368,85 euro (Iva inclusa) al mese.

– con anticipo di 5.000 euro: 287,51 euro (Iva inclusa) al mese.

Peugeot 208 1.2 PureTech 75CV S&S Active:

– senza anticipo: 410,73 euro (Iva inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000 euro: 390,40 euro (Iva inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000 euro: 309,07 euro (Iva inclusa) al mese.

Si consiglia vivamente di esaminare attentamente i dettagli specifici di ciascun contratto per comprendere appieno le condizioni e fare una scelta informata in base alle proprie esigenze finanziarie (ma soprattutto possibilità).

Chilometraggio incluso

Il chilometraggio nei contratti di locazione a lungo termine è un altro elemento che può incidere positivamente o negativamente sul totale previsto. Per poter pagare una cifra inferiore, l’ideale sarebbe – almeno a primo acchito – quello di ridurre il numero di chilometri inclusi nel contratto.

Ma qui c’è una considerazione importante da dover fare: nell’ipotesi di locare – sui dati Finrent e come privato – una Fiat 500 1.0 Hybrid da 70 CV, con 10.000 chilometri annui e un anticipo da 1.000 euro, il costo (Iva inclusa), sarebbe di 328,08 euro al mese (includendo tutti i servizi del canone all inclusive).

Nel caso 10 mila chilometri annui fossero pochi, sarebbe meglio aggiungere qualcosa in più (nell’esempio di oggi soltanto 26€), per poter percorrere fino a 20.000 chilometri annui. Un importo basso, ma che ti salva da una possibile penale sui chilometri eccedenti rispetto a quelli previsti dal contratto.

Modelli di vetture

È evidente – come quando ci si appresterebbe all’acquisto – che un modello di auto meno lussuoso e più “basic”, costerebbe molto meno rispetto ad una vettura appartenente ad un brand di prestigio. I prezzi dunque aumentano, all’incrementare delle prestazioni del mezzo di interesse.

In linea generale, possiamo stimare da 220 euro al mese per una Fiat 500 da 70 cavalli fino a 1.700 euro mensili (e anche oltre), esagerando e optando per una Audi RS5 Sportback da 450 cavalli.

La gamma di auto disponibile per il noleggio a lungo termine è piuttosto ampia e alla portata di tutte le tasche, contrariamente all’acquisto dove, ad esempio, un anticipo (seppur minimo), il più delle volte viene richiesto obbligatoriamente.

Durata contrattuale

Un altro elemento chiave che potrebbe ridurre il costo totale del noleggio a lungo termine di un’auto, è la durata contrattuale. Maggiore sarà il tempo in cui si tiene, più alta sarà la spesa mensile da dover sostenere per far fronte all’impegno sottoscritto.

Nei contratti Nlt – rispetto al leasing – non è prevista maxi rata finale, dunque alla scadenza naturale del contratto non si ha alcun impegno obbligatorio di rinnovare o comprare il mezzo.