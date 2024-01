Jasmine e Gabriele sono l’ultima nata nel 2023 e il primo nato del 2024

Grosseto. Sono nati a circa 24 ore di distanza Jasmine e Gabriele, rispettivamente l’ultima nata del 2023 e il primo del 2024.

Jasmine, una bella e sana neonata di 3,3 chilogrammi, è venuta alla luce alle 11.30 di ieri, 31 dicembre, mentre Gabriele, anche lui in ottimo stato di salute, pesa 3 chili 380 grammi ed è nato questa mattina, alle 8.15.

Gabriele è il secondo figlio di mamma Moira e babbo Enzo, che, per la seconda volta da Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, hanno deciso di far nascere il loro bambino all’ospedale Misericordia di Grosseto. Anche Damiano, infatti, 3 anni e mezzo fa, è nato nel reparto grossetano di Ostetricia e Ginecologia.

Il parto, veloce e regolare, è stato seguito dalle ostetriche Giulia Verde, Ginevra Rosano, dalla ginecologa Alice Cannoni con il supporto dell’operatrice socio-sanitaria Rosaria Rubicondi e della pediatra Caterina Pagano, che ha effettuato i primi controlli sul piccolo.

Un anno che inizia con una grande gioia per i genitori di Gabriele e tanta soddisfazione per le professioniste dell’area materno-infantile del Misericordia.

Nel 2023 i nati all’ospedale Misericordia sono stati 1053.

Nella foto: mamma Moira, babbo Enzo, con il piccolo Gabriele e l’ostetrica Giulia Verde