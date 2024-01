Capodanno in piazza per i volontari di Croce Rossa e Humanitas: “Tutelata sicurezza durante la festa”

Grosseto. Capodanno a servizio della cittadinanza grossetana per 5 volontari di Humanitas Anpas Grosseto, che, insieme a 12 colleghi della Croce Rossa, hanno svolto il turno di presenza in centro storico, consentendo lo svolgimento sereno della manifestazione organizzata dal Comune per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

«Anche questo è un modo di servire la propria comunità – dichiara l’avvocato Cristian Sensi, presidente dell’associazione grossetana che aderisce all’associazione nazionale pubblica assistenza -. La presenza dei volontari ha consentito infatti lo svolgimento del concerto di Capodanno con la garanzia che, se ce ne fosse stato bisogno per motivi sanitari, sarebbero intervenuti tempestivamente e con professionalità. Fortunatamente è andato tutto bene e di questo non possiamo che essere soddisfatti. Voglio ringraziarli tutti, Alessio Buccella, Corrado Rosi, Chiara Bonfiglioli, Silvia Del Casino e Loredana Rizzi, perché hanno rinunciato a trascorrere la notte di San Silvestro con gli amici o la famiglia per presidiare il centro storico cittadino».