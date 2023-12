Capodanno, il Fronte Verde: “Limitare uso di petardi per non inquinare e spaventare animali”

Grosseto. Il Fronte Verde fa un appello alla cittadinanza grossetana, ma anche di tutta la Maremma, affinché venga stoppato, o quantomeno limitato, l’uso di petardi nel periodo di Xapodanno.

“Il Comune, al momento, non ha fatto ordinanze per limitare la libertà di commercio dei petardi in un momento di crisi come quello attuale – dichiara Francesco Di Meo, portavoce di Grosseto del Fronte Verde -. Nonostante ciò, Fronte Verde fa appello alle famiglie, affinché risparmino il proprio denaro festeggiando l’anno nuovo in modo più piacevole e sobrio senza utilizzare petardi, o limitandone l’uso solo al momento topico del conto alla rovescia per il nuovo anno”.

“I petardi, infatti, sono dannosi non solo per gli animali, ma anche per gli esseri umani, perchè, aumentando il livello di anidride carbonica, aumentano l’inquinamento dell’aria, per non parlare del rischio di perdere le dita, se non l’ intera mano, come spesso è stato riportato dalle cronache – termina Di Meo -. Perciò, come movimento ecologista, il Fronte Verde non può esimersi dal fare appello alla cittadinanza ed al proprio buon senso”.