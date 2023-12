Realtà aumentata e gamification : sotto l’albero di Natale i nuovi contenuti digitali di Adf

Grosseto. Natale AdF, sotto l’albero nuovi contenuti digitali in realtà aumentata e gamification.

Da oggi su fiora.it, raggiungibile anche da tutti i punti di contatto digitali aziendali (app MyFiora, bolletta interattiva e social), arriva una novità per tutta la community di AdF: l’avatar di Flùvia, nata come chatbot grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, torna in versione guida per aiutare i clienti a scoprire il mondo AdF, con informazioni sui servizi offerti, ma anche sulla qualità dell’acqua e sulle reti gestite. Un’attività che prende il via in questo periodo così speciale, che mira a coinvolgere e intrattenere i clienti sfruttando le più evolute tecnologie in tema di realtà aumentata e software di gamification.

“La relazione di fiducia e dialogo con le persone è per noi centrale – spiega l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari –, per questo abbiamo scelto di puntare ancora sull’innovazione per mettere a disposizione dei nostri clienti un’esperienza inedita, immersiva e coinvolgente, in grado di fornire in modo semplice e interattivo informazioni utili e scoprire tutti i servizi offerti da AdF. Dopo il successo della chatbot lanciata a febbraio, grazie ad un utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale, Flùvia cresce ancora per accompagnare i nostri clienti nel mondo AdF, grazie alla tecnologia avanzata della realtà aumentata e della gamification. A disposizione di tutta la comunità, questa novità si inserisce all’interno della forte spinta verso la digitalizzazione e l’innovazione che stiamo portando avanti e che negli ultimi anni ci ha consentito di raggiungere risultati importanti, anche in termini di soddisfazione dei clienti, nell’offrire servizi sempre più personalizzati”.

Un nuovo modo di interagire rivolto a tutti: basterà inquadrare con lo smartphone il QR code in evidenza sul sito fiora.it per ritrovarsi totalmente immersi in una inedita e affascinante dimensione virtuale.

La realtà aumentata arriva durante le festività in un primo rilascio, a cui seguiranno altre implementazioni e nuovi contenuti. AdF sceglie così di celebrare questi giorni speciali insieme alla propria community, in linea con la sua mission: lavorare per il benessere della comunità e del territorio.