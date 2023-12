Una targa per il dottor Franco Simoni: la Provincia di Grosseto consegna il riconoscimento

Grosseto. La Provincia di Grosseto ha consegnato questo pomeriggio una targa al dottor Franco Simoni, medico di medicina sportiva in pensione dal 2015, come riconoscimento per la sua lunga carriera a servizio dello sport e degli sportivi del territorio provinciale e per aver svolto il suo lavoro sempre con professionalità, dedizione e passione.

La consegna della targa è avvenuta durante la seduta del Consiglio provinciale.

Franco Simoni

Professionista preparato e stimatissimo, Franco Simoni nei suoi 40 anni di attività ha scritto circa 70mila certificazioni per attività sportiva, un dato che dà la misura del numero di atleti delle diverse discipline che sono passati dal suo ambulatorio per ottenere l’idoneità agonistica. Oltre ad essere stato per anni a capo della Medicina dello Sport della Asl 9 di Grosseto, Simoni ha ricoperto anche il ruolo di medico sociale dell’Unione Sportiva Grosseto e si è dedicato all’educazione sanitaria nelle scuole e nelle associazioni. Inoltre, ha gestito insieme ad altri colleghi un ambulatorio di traumatologia dello sport. Recentemente ha ottenuto il prestigioso Leonardino d’oro, massimo riconoscimento assegnato dalla Federazione medico sportiva italiana.

“La Provincia di Grosseto – ha commentato il presidente Francesco Limatola – ha voluto consegnare al dottor Simoni questa targa a suggello della più alta onorificenza che gli è stata conferita lo scorso ottobre dalla Fmsi per le sue indubbie qualità professionali. Con questo gesto vogliamo ringraziarlo simbolicamente a nome di tutti i giovani atleti della provincia di Grosseto.”

“Ricevere il Leonardino d’oro alla carriera per me è paragonabile alla gioia che può provare un atleta nella vittoria di una medaglia alle Olimpiadi – ha affermato il dottor Franco Simoni –. Ottenere a distanza di pochi mesi anche il riconoscimento della Provincia di Grosseto, ovvero dall’istituzione che rappresenta tutto il territorio in cui ho esercitato la mia professione in questi anni, è una soddisfazione indescrivibile e un motivo di grande orgoglio, essendomi occupato dei giovani non solo del capoluogo, ma di tutta la Maremma.”

“La medicina dello sport – ha proseguito il dottor Franco Simoni –, che sotto certi aspetti, nel mondo della medicina, è considerata una materia marginal,e è invece a mio avviso uno dei settori più importanti, perché rappresenta in molti casi il primo controllo medico che viene fatto ai giovani, e quindi svolge una funzione strategica nella prevenzione, consentendo in alcuni casi di scoprire malattie anche serie, che possono così essere curate in tempo. Inoltre, la medicina dello sport permette di indirizzare i giovani ad un’alimentazione e ad uno stile di vita corretti. Ringrazio il presidente Limatola e tutto il Consiglio provinciale per questo riconoscimento e ringrazio tutti i colleghi che hanno collaborato con me in questi 40 anni”.