Bagni di tendenza: il blu e bianco come soluzione ideale

Attraverso le tonalità di bianco e blu, è possibile evocare un bagno che sia non solo esteticamente gradevole, ma anche un vero e proprio mondo di tranquillità.

Il blu, simbolo di libertà, pulizia e benessere, è un colore freddo per eccellenza, spesso alleato al bianco per creare un’atmosfera mediterranea suggestiva. Il bianco, purificante e luminoso, mitiga l’intensità del blu, creando un ambiente sereno e rilassante. L’importante è sapere strutturare strategicamente questi colori, creando un ambiente che sia lussuoso, moderno e al contempo familiare.

Le componenti fondamentali da considerare saranno le piastrelle, i sanitari, gli accessori e il pavimento: tutti questi aspetti richiedono un particolare grado di attenzione per permettere al blu e al bianco di manifestare al meglio le loro potenzialità cromatiche e concorrere realmente alla creazione di un bagno dall’atmosfera contemporanea, un universo di tranquillità accessibile semplicemente varcando la soglia.

Blu e bianco: relax ed eleganza

Il mix di bianco e blu risulta in un effetto che unisce l’eleganza alla serenità. Il sito di Iperceramica propone immagini bagni moderni in cui viene mostrato in modo evidente che la combinazione di questi colori può evocare non solo una sensazione di freschezza e pulizia, ma anche un’atmosfera gioiosa ed estiva. Esistono molteplici modi per impiegare questi colori in ambienti dal gusto contemporaneo, sia scegliendo schemi più innovativi che scegliendone altri che riprendendo motivi tradizionali, sempre però con una rilettura più attuale.

Il blu, nelle sue varie sfumature, apporta un tocco di raffinatezza e gusto, mentre il bianco lo bilancia, allontanando qualsiasi rischio di pesantezza visiva e conducendo invece a un effetto gradevole e luminoso. La bicromia bianco e blu può essere applicata alle piastrelle, ma può estendersi anche a sanitari e accessori. La scelta del pavimento svolgerà un ruolo decisivo nel corretto bilanciamento dei colori, come verrà illustrato nei paragrafi successivi.

Piastrelle moderno per bagno bianco e blu

La versatilità del binomio bianco e blu offre una nuova vita alle pareti del bagno, grazie alle numerose possibilità di interpretazione: un mosaico a coda di pavone, ad esempio, in un mix di bianco e blu dona un tocco retrò, generando un punto di interesse visivo su una sola parete; al contrario, le piastrelle rettangolari blu e bianche, applicate orizzontalmente, rispecchiano le tendenze contemporanee.

La sovrapposizione aleatoria di piastrelle a fantasia, come le cementine con disegno maiolica, può trasformare una parete in un punto focale, dando vita a uno scenario ricco e dinamico; anche le piastrelle con decoro geometrico, ispirate ai disegni degli anni ’60, possono contribuire a creare un ambiente elegante che esprime al tempo stesso modernità.

La pavimentazione da abbinare al meglio

Se le pareti risplendono della vivace combinazione di bianco e blu, è consigliabile optare per un pavimento dalle tonalità neutre, che non sovverta l’armonia raggiunta; la scelta del materiale utilizzato può avere un impatto significativo sull’atmosfera generale del bagno. Un pavimento in gres effetto legno, ad esempio, nelle tonalità scure o chiare, può conferire un carattere grintoso o un aspetto più delicato e moderno rispettivamente.

Le finiture chiare, che replicano l’effetto pietra o cemento, rappresentano un’ulteriore opzione molto interessante per un bagno bianco e blu. Infatti, conferiscono un tocco di autenticità e robustezza, mentre mantengono l’equilibrio tonale con le pareti. Queste scelte di pavimentazione contribuiscono a creare un bagno moderno che risulti sia accogliente sia arieggiato.

Sanitari perfetti per pareti bianche e blu

I sanitari sospesi potrebbero essere la soluzione ideale laddove lo spazio sia limitato, mentre quelli a terra potrebbero essere la scelta giusta se la stanza avesse una struttura più ampia. Inoltre, la forma dei sanitari può oscillare tra design più tradizionali, con linee curve, e design più moderni, con linee squadrate.

Optare per sanitari bianchi potrebbe garantire un’integrazione visiva fluida in un bagno dalle pareti bianche e blu. La scelta dei lavabi permette una maggiore libertà di espressione estetica, con possibilità che vanno dai modelli rotondi su mensole di legno, a quelli rettangolari a parete dalle linee minimal.