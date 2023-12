Bridgestone, le ultime novità di gamma degli pneumatici per auto e moto

Fedele al proprio ruolo di azienda leader nello sviluppo e la produzione di pneumatici per automotive, Bridgestone ha di recente annunciato una serie di interessanti novità, riguardanti la propria gamma di prodotti per auto e moto. In particolare, la casa giapponese ha reso noto il lancio di un nuovo pneumatico touring estivo, nonché l’introduzione della tecnologia ‘ENLITEN’ su coperture specifiche per flotte aziendali. Le nuove soluzioni saranno presto disponibili in commercio, e renderanno ancor più ampio il catalogo Bridgestone, consultabile online anche tramite rivenditori specializzati come, ad esempio, Euroimport Pneumatici.

La nuova gamma Bridgestone Ecopia ENLITEN

Mediante una nota stampa pubblicata dal proprio sito ufficiale, l’azienda ha presentato la nuova generazione di Ecopia, gli pneumatici sviluppati appositamente per le lunghe percorrenze. La tecnologia ‘ENLITEN’, fanno sapere da Bridgestone, viene applicata per la prima volta ad una gomma per autocarro del marchio; si tratta di “una combinazione di tecnologie all’avanguardia che garantisce la massima sicurezza, prestazioni eccezionali, migliori caratteristiche di sostenibilità e costi di gestione ridotti“, che consente di “minimizzare l’usura e garantire una resistenza al rotolamento ridotta, per tutto l’anno“. Nello specifico, è il rinnovato design del battistrada a garantire un minor dispendio energetico e una sostanziale ottimizzazione del consumo di carburante; merito principalmente di “una riduzione del 12% della resistenza al rotolamento sull’asse trattivo e dell’8% sull’asse sterzante rispetto alla generazione precedente“. Le gomme Bridgestone Ecopia ENLITEN possono fregiarsi dell’etichettatura Europea di classe B per l’aderenza sul bagnato e la marcatura per uso invernale 3PMSF, che ne fanno un prodotto utilizzabile tutto l’anno in condizioni climatico ambientali variabili.

“Stiamo lanciando quella che riteniamo essere la nuova scelta migliore nel segmento premium per il trasporto a lungo raggio“, ha commentato Waqqas Ahmad, Commercial Sales Director di Bridgestone EMIA, aggiungendo che “la nuova gamma Ecopia è stata sviluppata anche per sostenere le flotte nel loro percorso di sostenibilità“.

Bridgestone Roadhawk 2 ENLITEN

Erede del Roadhawk di precedente generazione, rispetto al quale garantisce “una maggiore resa chilometrica e una resistenza al rotolamento ridotta del 12%“, il nuovo Bridgestone Roadhawk 2 ENLITEN è uno pneumatico touring estivo contraddistinto dalla spiccata aderenza sul bagnato. Le capacità prestazionali della gomma sono certificate anche dall’etichetta europea di tipo ‘A’, la più alta di categoria. L’azienda giapponese, inoltre, in un comunicato stampa, spiega come le performance del nuovo prodotto siano merito di “una mescola ad alto contenuto di silice che garantisce una robusta resistenza all’abrasione e una maggiore resa chilometrica“.

La commercializzazione del nuovo pneumatico prenderà le mosse all’inizio del prossimo anno; Bridgestone rende noto che il Roadhawk 2 ENLITEN sarà disponibile a partire da gennaio 2024 per i distributori di Europa e Medio Oriente, nelle misure che vanno da 17” e 21”.

“Con 19 nuove misure rispetto al predecessore – si legge sul sito del produttore giapponese – Firestone Roadhawk 2 ENLITEN risponde al trend crescente della domanda di mercato nel segmento 18”+ offrendo una copertura della domanda di mercato estiva nel segmento Mid superiore al 90%“. Le calettature di dimensioni inferiori (dai 16” in giù), invece, saranno immessi sul mercato da gennaio 2025; in tal modo, le misure complessivamente disponibili raggiungeranno quota 112, così che lo pneumatico possa essere montato su vetture diverse, per segmento e motorizzazione.

Steven De Bock, Vice Presidente Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA, ha sottolineato la versatilità del nuovo prodotto Bridgestone: “Roadhawk rappresenta il meglio dell’offerta Firestone e ora lo abbiamo portato a un livello superiore introducendo le incredibili caratteristiche della tecnologia ENLITEN. Inoltre, essendo un pneumatico pronto per la mobilità elettrica e con una gamma di misure più ampia, molti più automobilisti potranno godere i vantaggi delle prestazioni del nuovo prodotto Firestone“.