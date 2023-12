Un viaggio verso il futuro del turismo: Rama festeggia 110 anni

Grosseto. Ieri, giovedì 14 dicembre, nei locali della Sala Eden si è svolto “Rama 1913 – Un viaggio lungo 110 anni”, l’evento organizzato dalla storica società maremmana per celebrare il suo centodecimo anniversario. Più che al passato, però, durante la serata si è guardato al presente e soprattutto al futuro, sia di Rama che della Maremma e del suo turismo.

Oltre alla celebrazione, festeggiata sulle note delle Donne di Magliano e dei Groovin’ Groupies, si è tenuto un dibattito al quale sono intervenuti Bruno Ceccherini, vicesindaco di Grosseto, Federico Mazzarello, vicesindaco di Castiglione della Pescaia, e Guido Delmirani, presidente di Rama Spa, moderati dal direttore di TV9 Enrico Pizzi.

Nel corso del dibattito il presidente Delmirani ha raccontato la storia di Rama, le sue attuali attività e ha parlato del nuovo progetto della società: una rete di totem digitali completamente dedicati agli operatori turistici e ai loro ospiti.

«Rama – hanno spiegato il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Bruno Ceccherini – è ormai un’istituzione e siamo felici di poter festeggiare i suoi 110 anni di storia. Allo stato attuale, questa realtà è un vero e proprio fiore all’occhiello tra le nostre partecipate in quanto svolge servizi importanti su quello che è il trasporto pubblico e scolastico. Anche per ciò che riguarda le prossime sfide sull’approccio alla mobilità dolce, in una provincia con 4700 chilometri di strade, Rama è e sarà un valore aggiunto per la comunicazione non solo fisica, ma anche digitale».

«La collaborazione del Comune di Castiglione della Pescaia con Tiemme, e quindi indirettamente con Rama, per il trasporto pubblico locale è fondamentale – ha spiegato il vicesindaco di Castiglione della Pescaia, Federico Mazzarello – perché ci garantisce, sia per i residenti che per i turisti, tutti i collegamenti tra le frazioni e il capoluogo, ed oltre. La partnership andrà pertanto avanti perché la volontà di sviluppare anche nel settore infrastrutturale e tecnologico una collaborazione che guardi al futuro c’è, e mi riferisco ad esempio agli hub per parcheggi scambiatori o alle colonnine elettriche, quindi una mobilità dolce e sostenibile che guarda all’evoluzione dei trasporti».

«Quello di Rama è un percorso in continuità con la sua storia – ha affermato Guido Delmirani, presidente della società – L’obiettivo per il quale Rama fu fondata 110 anni fa era creare una rete che permettesse a chiunque di spostarsi sul territorio. Oggi Rama, pur mantenendo la storica attività di trasporto grazie alla partecipazione in Tiemme, sta creando una nuova rete fisica e digitale, con l’obiettivo di supportare e incrementare il turismo rendendo la Maremma un territorio unico e interconnesso».