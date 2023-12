I mercatini di Natale sbarcano al centro commerciale

Grosseto. È ormai un appuntamento fisso in tutte le stagioni dell’anno, ma con l’arrivo del Natale l’atmosfera si fa ancora più magica.

La galleria di Aurelia Antica Shopping Center ospiterà da venerdì 15 a domenica 24 dicembre, per l’intero orario di apertura del centro commerciale, i mercatini di Natale: un evento che il centro commerciale di Grosseto organizza – come da tradizione ormai consolidata – in collaborazione con gli artigiani dell’associazione “Artieri”.

I mercatini

E saranno proprio gli artigiani, con i loro prodotti, i protagonisti dei mercatini in versione natalizia: in galleria saranno allestiti decine di stand con tanti oggetti in esposizione, tutti rigorosamente fatti a mano e Made in Tuscany, all’insegna della qualità e a prezzi più che convenienti.

Pezzi unici, proprio perché realizzati interamente “handmade” con maestria artigianale. Un’occasione da non perdere per un’idea regalo, oppure per sé, perché ce ne sarà davvero per tutti i gusti: dai piccoli oggetti per la casa alla bigiotteria, dai manufatti in legno ai tessuti, fino ai giocattoli e alle pubblicazioni dal sapore vintage per collezionisti e appassionati di riviste e fumetti.

