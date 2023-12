Tutela della legalità e prevenzione della criminalità negli appalti: Adf e Prefettura uniscono le forze

Grosseto. Una firma per la legalità, che vede le Prefetture di Grosseto e Siena insieme ad AdF a favore del territorio e della comunità.

Oggi pomeriggio, mercoledì 13 dicembre, il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, il Prefetto di Siena, Matilde Pirrera, e il presidente di AdF, Roberto Renai, hanno sottoscritto il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”. Un’iniziativa congiunta che dà un segnale forte e concreto su un tema di grande attualità e rilevanza economica e sociale.

“La firma del protocollo – dichiarano i Prefetti di Grosseto e di Siena – conferma l’attenzione degli uffici territoriali del Governo per il mondo delle imprese. La legalità nel settore dell’economia è un bene prezioso che occorre preservare e difendere anche in territori come quello toscano, che storicamente non sono stati esposti al rischio di infiltrazioni criminali. Infatti, il fenomeno di ‘globalizzazione’ che ha interessato anche le organizzazioni criminali impone che l’attività di prevenzione sia sviluppata senza limiti territoriali di sorta, a tutela della libera concorrenza”.

“Sono al quinto anno di presidenza di Adf e questo è uno dei momenti più importanti ed emozionanti che ho vissuto in virtù del mio ruolo – sottolinea il presidente di Adf, Roberto Renai -. Adf ha da tempo adottato un codice di autodisciplina per controllare in modo serrato gli appalti per i nostri lavori. Con il Pnrr abbiamo ricevuto 25 milioni e 600mila euro per gli interventi e, quindi, questo protocollo è fondamentale perchè consolida le nostre azioni in provincia di Grosseto, caratterizzate dalla legalità, e stringe legami ancora più forti con le istituzioni del territorio”

“La legalità è un principio guida nelle azioni industriali di AdF – spiega l’amministratore delegato di AdF, Piero Ferrari – e l’iniziativa di oggi è un passo avanti importante per rafforzare ancora di più il nostro impegno su questo fronte, che da anni ci vede in prima linea per attenzione e controllo, ora anche nel quadro dei finanziamenti e degli investimenti legati al Pnrr. Ringrazio le Prefetture per aver condiviso questo innovativo e prezioso protocollo, che testimonia la volontà comune di fare squadra e una strada virtuosa da seguire”.

Il protocollo

In questo momento storico, infatti, l’iniziativa assume un significato particolare anche in virtù delle ingenti risorse provenienti dai fondi del Pnrr, dove maggiore è il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, avvalendosi delle considerevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare nei principali settori dell’economia legale ed in particolare quello degli appalti pubblici.

Ecco, quindi, che AdF fa squadra con le Prefetture per prevenire e dare vita ad un controllo sempre più puntuale, essendo una delle principali stazioni appaltanti di opere pubbliche nel territorio, nei quali rientrano anche attività sensibili a maggior rischio di infiltrazione mafiosa. Una firma per la legalità e, quindi, per il futuro.