La statua della Madonna di Lourdess lascia Grosseto: grande partecipazione della città – VIDEO

Grosseto. La statua della Madonna di Lourdes, accolta a Grosseto nel pomeriggio del 12 dicembre, ha lasciato la cattedrale – presa in consegna da Unitalsi Lazio – oggi intorno alle 12.30, poco più di un’ora prima rispetto al programma originario.

“Ci rammarichiamo che questo cambio di orario, indipendente dalla nostra volontà, ma legato a ragioni logistiche, dato che la statua della Vergine doveva essere portata in Vaticano per l’udienza che domani, 14 dicembre, il Papa concederà all’Unitalsi nel 120° anno di fondazione, stia provocando polemiche. Non è senz’altro questo lo spirito con cui vivere un’esperienza davvero straordinaria come quella che ci è stato dato di assaporare per quasi 24 ore – dichiarano dall’Unitalsi Grosseto –. La statua, arrivata a Grosseto alle 17 di martedì 12 dicembre, è stata esposta in cattedrale fino a dopo le 23, mentre questa mattina il Duomo alle 7.30 era già aperto. Sono state celebrate due Messe, ieri e stamani, sono stati pregati molti rosari comunitariamente, c’è stato tempo per accostarsi alla confessione: prendiamo la grazia di queste ore e lasciamo da parte un disguido di tipo organizzativo, che non è dipeso dalla cattiva volontà di nessuno, ma da necessità organizzative che si sono presentate nel corso di questa giornata”.

L’accoglienza alla statua della Madonna di Lourdes è stata davvero straordinaria da parte dei maremmani. Un afflusso continuo di persone da ieri pomeriggio e fino alla partenza della sacra effigie ha caratterizzato queste ore di peregrinatio.