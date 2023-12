Giornata nazionale delle persone scomparse: al via la campagna di comunicazione – VIDEO

Al via la campagna di informazione promossa dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria in occasione della Giornata dedicata del 12 dicembre per sensibilizzare i cittadini sul tema delle persone scomparse, promuovere la collaborazione delle persone interessate con comportamenti proattivi e far conoscere le attività del Commissario.

Nel 2007 il legislatore, dato il carattere allarmante del fenomeno, ha affidato al Commissario straordinario il coordinamento di tutta la materia.

La Legge 14 novembre 2012 n. 203, per la prima volta, ha introdotto nell’ordinamento il concetto di scomparsa di persona, le eventuali motivazioni e l’obbligo della denuncia per indirizzare le attività di ricerca. Il coordinamento delle ricerche è affidato al Prefetto della provincia competente. Malgrado l’intensa attività svolta in questi anni e i risultati conseguiti, con una percentuale dei ritrovamenti del 75%, il fenomeno delle scomparse non è recessivo.

Oggetto della campagna

La campagna evidenzia la problematica delle persone scomparse e l’attività del Commissario e incentiva la fattiva collaborazione delle persone direttamente coinvolte. In particolare, intende sottolineare l’importanza di un’immediata segnalazione di scomparsa per attivare subito le operazioni di ricerca.

Target

La campagna si rivolge a tutta la popolazione.

Contenuto del messaggio

Il messaggio dello spot si incentra sull’importanza di attivare, nel minor tempo possibile, le ricerche della persona scomparsa, rivolgendosi al Numero unico di emergenza 112 e all’ufficio per il Commissario straordinario per le persone scomparse, promuovendo inoltre comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e delle Forze di Polizia per favorire i valori della partecipazione e della solidarietà sociale. La call to action è: “Quando qualcuno scompare, non perdere tempo, non aspettare, denuncia subito”.

Strumenti e mezzi

La campagna è diffusa sulle reti Rai (spot tv e radio).