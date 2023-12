“Addobbiamo Murci”: i residenti abbelliscono il paese con materiale riciclato e green – FOTO

Murci (Grosseto). La Pro Loco di Murci, frazione del comune di Scansano, da quest’anno ha pensato di avviare un progetto, intitolato “Addobbiamo Murci“, chiedendo ai paesani di decorare il paese, così da abbellire Murci per il periodo natalizio.

Questa iniziativa parte dalla richiesta dell’amministrazione comunale di Scansano che ha invitato tutte le Pro Loco a fare l’albero di Natale utilizzando materiali riciclati e green.

Un progetto che è partito molto bene, dove la stessa associazione ha creato un albero artigianale creativo ed originale.

Paolo Fabbrini, Veronica Fabbrini, Simone Fulda, Vitalba Marrocco, Guido Benedetti, Roberto Boldrini e Alessandra Barricelli, insieme al cultore artigiano del paese Waldemaro Merli che ha realizzato la renna ed il cinghiale, hanno di fatto completato l’opera utilizzando legni riciclati dal bosco per creare l’albero.

“Lo stesso materiale è stato utilizzato per la stella e per gli animali. Quest’opera può essere ammirata nella piazza di Murci (piazza Barbana) ed assicuriamo che è veramente un bel vedere – si legge in una nota della Pro Loco di Murci -. Il progetto natalizio è partito bene e siamo certi anche della buona risposta che avremo dagli abitanti di Murci”.