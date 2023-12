Giochi per i bambini della Pediatria: donazione di un’azienda maremmana al Misericordia

Grosseto. Bambole, una cucina, un ambulatorio veterinario, pupazzi dei supereroi: questi sono solo alcuni dei doni consegnati oggi dalla ditta Multiservice Italia, con sede in località Valpiana, a Massa Marittima, all’area pediatrica dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

La donazione

Un mare giocattoli, per diverse età, che i rappresentanti della ditta, insieme al contract manager Antonio Calamìa, hanno consegnato direttamente ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria e del pronto soccorso pediatrico, accompagnati dalla direttrice di Pediatria e Neonatologia, Susanna Falorni, dal direttore di presidio, Michele Dentamaro, e dal personale infermieristico.

“Un sentito ringraziamento da parte di tutti noi per la dimostrazione di affetto e vicinanza – commentano Falorni e Dentamaro –. I giochi regalati andranno ad allietare il tempo che i nostri pazienti devono trascorrere qui per le cure necessarie. Adesso, il loro sarà un Natale più leggero”.

“Ringrazio i colleghi per aver deciso di ‘autotassarsi’, raccogliendo una cifra che ci ha consentito di regalare questi doni ai pazienti della Pediatria di Grosseto – spiega Calamìa – Vedere spuntare il sorriso sul viso dei bambini che hanno ricevuto oggi un gioco è per noi il più bel regalo di Natale. La salute dei bambini e la dedizione dei professionisti che li curano sono tra i temi su cui desideriamo dare il nostro contributo per sensibilizzare le persone e invitarle a fare lo stesso. Recentemente abbiamo collaborato per iniziative simili con la sezione grossetana dell’Associazione italiana persone down; il nostro impegno è rivolto anche ad altri argomenti, purtroppo attuali, come la violenza sulle donne e l’integrazione delle diverse culture”.