Luminarie, un commerciante: “Via illuminata a metà, una luce non funziona”

Grosseto. “Natale a metà: non ha funzionato uno dei due fili di luminarie natalizie in via Curtatone la sera dell’Immacolata. C’è molta amarezza”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i titolari della pizzeria Regina, nel centro storico di Grosseto.

“Il comitato competente continua a dire che noi in via Curtatone siamo pochi, come se il fatto di essere pochi volesse dire che non dobbiamo avere le luminarie natalizie, che comunque sono state pagate – continua la nota -. Eravamo già usciti a mezzo stampa esprimendo perplessità riguardo all’estetica del semplice filo di lampadine. Purtroppo gli anni precedenti sono state più belle, ma ora c’è stata una dinamica strana Noi della pizzeria La Regina avevamo contestato l’estetica della luminaria sperando che venisse migliorata ed invece ce la siamo trovata addirittura spenta.”

“Speriamo che non sia un gesto di ripicca in un periodo come il Natale, dove al centro dovrebbe esserci la solidarietà. Comunque ci auguriamo che il comitato provveda ad illuminare il filo che è rimasto buio, perchè, se bisognava risparmiare, si poteva benissimo non fare nulla – termina il comunicato -. Comunque vi aspettiamo numerosi in pizzeria. Saremo aperti tutti i giorni con orario continuato tranne la domenica”.