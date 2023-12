Luminarie di Natale: via Oberdan completa l’installazione

Grosseto. Luminarie natalizie: installazione completata anche in via Oberdan, una delle primissime vie di Grosseto ad aver provveduto agli addobbi.

In questa arteria centrale della città, infatti, i commercianti sono molto uniti e quando l’Avvento si intravede all’orizzonte del calendario sono abituati a muoversi per tempo al fine di poter scegliere le luci più particolari. Per questa ragione, almeno una parte di via Oberdan risultava allestita già alla fine di novembre. Un’operazione resa possibile, come detto, dalla coesione dei negozianti che lavorano in questa via.

“C’è un grande spirito di collaborazione – commenta Massimo Nardi, titolare dell’omonimo negozio di via Oberdan – e questo vale in senso generale, sulle diverse problematiche che possono interessare il quartiere. Ma quando arriva il momento di parlare di luminarie natalizie questa collaborazione si fa ancora più forte ed è qualcosa di molto bello che ci cala ancora di più nell’atmosfera del periodo”.

Anche le luci di via Oberdan verranno accese venerdì sera, come nel resto della città. Solo allora si scopriranno di quali colori saranno illuminati i fili di luce che attraversano la strada.

I negozi

Questo l’elenco completo dei negozi che hanno reso possibile l’illuminazione di via Oberdan: Carrefour, Ottica Codispoti, Armeria Vecchieschi, Parrucca, Hashtag caffè, Lavasecco ecologico, Nardi casa, Clara calzature, Clara baby, Oro idea, Erboristeria Pacini, Mediolanum, Profumeria Pieraccini, Pianeta Immobiliare, Gaulis, Minishop, Grifo immobiliare, Farmacia comunale, Gianni moda città, Sarta Nanà, Tuscany immobiliare, Aqua Spa Concept, Parrucchiere Air Dreams, Immobiliare centrale, Pizzeria Casabona, Sartoria Rabai, Dolce pane, Green beauty, Agrisar, Dentista Bartoletti, Dentista Fantini Burchietti, Odontotecnica Santi Laurini, Estetica 5 elementi, Fiditalia, Dentista Mecacci, Signor Prestito, Notaio Usticano.

“Abbiamo l’impressione che da quest’anno si sia intrapreso un nuovo percorso di condivisione tra i commercianti di diverse zone della città – commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. Ne siamo felici, in primo luogo perché è un inizio che ci ha visti protagonisti come associazione e poi perché apre lo sguardo a nuovi orizzonti futuri”.