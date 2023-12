“Tutti per uno, uno per tutti”: un aperitivo per aiutare la Fondazione Il Sole

Grosseto. “La solidarietà è uno dei perni su cui si fonda una società giusta, democratica, plurale. Una società in cui la parità tra gli individui sia davvero rispettata e dove il principio di equità possa trovare finalmente reale attuazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’amministrazione comunale di Grosseto.

“Ci ha colpito molto quanto avvenuto ai danni della Fondazione il Sole, con i ladri che nell’ottobre scorso hanno fatto irruzione nei locali della onlus portando via valori e lasciando danni – continua la nota -. Il problema non è tanto economico, bensì intimo. Quel furto ha segnato infatti la violazione di uno dei luoghi simbolo della nostra città. Ed è per questo motivo che come amministrazione ci siamo sentiti in dovere di realizzare una piccola gara di solidarietà. Nasce con questi presupposti ‘Tutti per uno, uno per tutti’, aperitivo solidale ideato dal Comune di Grosseto in collaborazione con la cooperativa Uscita di Sicurezza. Appuntamento per l’11 dicembre alle 18 alla sala Eden. Il biglietto d’ingresso alla serata ammonterà a 15 euro”.

“Una parte di questa quota andrà a sanare i costi vivi dell’aperitivo, mentre tutto il resto dei ricavi sarà devoluto alla Fondazione il Sole – prosegue il comunicato -. Nella sala sarà presente anche una scatola solidale: chi vorrà, potrà così donare ulteriori fondi che saranno devoluti integralmente alla Fondazione il Sole. Ci attendiamo un positivo riscontro. Sì, perché solo se saremo uniti potremo davvero dire di aver vinto la nostra battaglia contro il menefreghismo di chi ha pensato bene di vìolare una delle realtà solidali del territorio. Sarebbe potuto avvenire ovunque. E per chiunque avremmo fatto o faremo altrettanto. Restiamo uniti. Ce n’è bisogno”.

Per informazioni e prenotazioni basta contattare la segreteria del sindaco, al numero 0564.488278, o scrivere un’email a sindaco@comune.grosseto.it.