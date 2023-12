Si accende il Natale nel centro storico: appuntamento per la festa dell’Immacolata

Grosseto. Conto alla rovescia per l’accensione delle luminarie che dall’8 dicembre porteranno l’atmosfera natalizia anche, e finalmente, nel centro storico di Grosseto.

Un’impresa non di poco conto, resa possibile, proprio come si suol dire, “in calcio d’angolo”, da un gruppo di commercianti che hanno deciso di unire le forze, superando ogni difficoltà nell’interesse comune di non lasciare al buio le principali vie dello shopping per le festività che sono alle porte. Eh sì, perché questa volta Grosseto ha rischiato veramente di essere forse l’unica città capoluogo in Italia a non avere le luminarie natalizie nelle vie principali del centro storico.

Come è stata possibile l’impresa: solo un mese fa, per cercare una soluzione al “problema luminarie”, è stato costituito il comitato “Alcala Christmas Light”, coordinato da Carlotta Ciacci e Alessandra Santini, della Boutique Santini, e da Lara Ballerini, dell’ottica Ballerini.

Fondamentale è stato il contributo degli sponsor Ascom Confcommercio Grosseto, Aurelia Antica, Banca Tema, Proloco Grosseto, Studio Vanni e Associati, Grifo Carburanti, Studio Notaio Abbate. Un ringraziamento speciale anche a Conad, che ha fornito ben cento stelle di Natale che hanno arricchito tutto l’allestimento.

“Siamo molto soddisfatte del risultato che abbiamo raggiunto – commentano Carlotta Ciacci, Alessandra Santini e Lara Ballerini -, siamo riuscite a coinvolgere quasi tutte le attività del centro storico con le quali abbiamo raccolto la somma necessaria per riuscire a sostenere i costi di allestimento delle luci. Finalmente possiamo dire, con orgoglio, che ce l’abbiamo fatta, grazie alla collaborazione tra commercianti, che ringraziamo di cuore. Collaborazione che è indispensabile, non solo a Natale. Una questione di impegno, di volontà e soprattutto di amore per il centro storico che ci accomuna e che dobbiamo continuare a trasmettere ai cittadini e ai turisti”.

Queste le attività che hanno contribuito: Calzoleria Polvani, Calzedonia, Tabaccheria Sartini Lucia, Boutique Santini, Toscano Collezioni, Blue Spirit, Ottica Guerreschi, Stoppa Gioielleria, Parronchi Abbigliamento, Number One, Rinascimento, Negozi Poli, Bistrot 19, Gallery Cafe, Ragazzi Italiani, Parrucchiere Coco Professional, Tabaccheria Olivieri, Ottica Nau, Miss B, Pizzeria Duomo, Di Sabatino, L’Orologeria La Luna, Mondadori Bookstore, Gioielleria Mirolli, Ottica Ballerini, Juicy Apple, Gotika, Abbigliamento Shock, agenzia di viaggi Farm Holidays, Kebab al Pollo d’Oro, Capolinaro, Caffè Carducci, Silia Boutique, Cover & Bijoux di Rashid Abdur, Linea Dritta Tattoo Studio, Comix Cafè, pizzeria Il Melograno, Hyperstore, Da Tenta – Tentazioni Moda, Occhiali 24.it, Douglas profumerie, Il Barbiere Piazza Esperanto, Pizzeria Regina, Tabaccheria Marco Piazza Gioberti, Parrucchiere Labriola, I Polo, Bar Perugina, Sun Club Estetica, Il Posto Accanto, Zazzà Friggitoria, Mgm Costruzioni, Bottega Ci Rimangio.

Un sentito ringraziamento dal Comitato va anche alla S Illuminazioni di Eva Simiani “che, in calcio d’angolo, è riuscita a trovare le luci da installare e l’amministrazione comunale che sostiene i costi dell’energia elettrica. Siamo certi che le luci renderanno ancor più suggestivo il centro storico. Il comitato ‘Alcala Christmas Light’ invita i cittadini a frequentarlo per i pranzi e le cene in famiglia, per gli aperitivi con gli amici, per fare shopping natalizio ed anche solo per passeggiare circondati da una magica atmosfera natalizia”.