Sport e solidarietà: torna la Staffetta del Cuore di Skeep

Grosseto. Si rinnova domenica 26 novembre, a partire dalle 10, nel piazzale del centro commerciale Aurelia Antica, l’appuntamento con la Urban Trail, la Staffetta del Cuore e la Camminata dell’Amicizia, tre impegni che l’associazione Skeep, con il patrocinio del Comune di Grosseto e la collaborazione del Marathon Club e dell’Atletica Banca Tema del presidente Buccelli, organizza a conclusione di un anno di attività davvero intenso.

Si tratta di una manifestazione dove, all’aspetto agonistico, si aggiunge il rilevante valore della solidarietà: l’associazione Skeep, infatti, utilizzerà i fondi ricavati per le iniziative ed i corsi che, in modalità “gratis et amore”, da anni intraprende in favore dei ragazzi diversamente abili della nostra zona, i suoi “atleti speciali”.

Questa è la decima edizione della Staffetta del Cuore, una competizione di 4 frazioni da 1 chilometro e 700 metri, alla quale, mischiati con i più ferrati, prenderanno parte anche alcuni dei tesserati di Skeep in una simbiosi che in passato è stato accolto ben volentieri dai podisti più accreditati.

Alla Staffetta del Cuore la società gialloazzurra ha aggiunto, nel tempo, la Urban Trail, una corsa agonistica di 6 chilometri e mezzo, che rientra nel circuito Corri nella Maremma e che porterà i podisti sugli argini dell’Ombrone e all’interno della fattoria San Lorenzo prima di arrivare al traguardo, piazzato all’ingresso del centrocCommerciale Aurelia Antica.

Per coloro ai quali le corse sembrano un po’ troppo impegnative, ecco la Camminata dell’Amicizia, una rilassante passeggiata fra gli sterrati ed i marciapiedi nelle adiacenze dello stesso centro commerciale, da condividere con chi ha scelto questa terza opzione per offrire il proprio contributo alla causa di Skeep.

A fare da…antipasto alle premiazioni, infine, ci sarà, come sempre, la volata di cento metri di tutti gli atletisSpeciali di Skeep, un pieno di straripante entusiasmo ed allegria, epilogo ideale di una mattinata di sport e solidarietà.

Ad attendere i protagonisti all’arrivo, poi, un ricco buffet per tutti ed un bel po’ di premi: per i primi cinque uomini, le prime tre donne al traguardo ed anche per i primi tre classificati delle tredici categorie (8 maschili e 5 femminili). Divertimento garantito, inoltre, da una postazione karaoke condotto dai volontari e dagli atleti speciali, ma a disposizione di tutti, pubblico compreso.

Le iscrizioni (10 euro per gli atleti della Urban Trail, 5 euro per tutti gli altri) si ricevono al negozio Running 42 di via Sauro 106 e, domenica 26 novembre, presso la postazione di partenza della gara, dalle 8.30 alle 10.