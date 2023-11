Affrontare e superare relazioni tossiche: corso gratuito del centro antiviolenza

Grosseto. Il centro anti violenza “Tutto è Vita” annuncia un corso gratuito che si terrà sabato 25 novembre alle 16.30 nella sala Eden di Grosseto. L’evento, dedicato a esplorare le dinamiche delle relazioni distruttive, vedrà la partecipazione dello scrittore Damiano Lazzarano, esperto nel campo delle relazioni interpersonali, che presenterà per la prima volta a Grosseto il suo nuovo libro.

Il corso, intitolato “Uscire da un amore malato: affrontare e superare relazioni tossiche“, sarà un’occasione unica per comprendere le radici delle relazioni dannose e apprendere strategie efficaci per superarle. La serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti illustri, tra cui l’onorevole Fabrizio Rossi, l’assessore Sara Minozzi, la presidente della Commissione alle pari opportunità Carla Minacci, il segretario generale della Cisl Grosseto Katiuscia Biliotti e l’autrice Sabrina Cionini.

La presidente del centro anti violenza “Tutto è Vita”, Susi Esposito, ha dichiarato: “Viviamo in un periodo molto difficile per le donne sensibili, che spesso si trovano a dover affrontare relazioni tossiche e dannose. Il nostro obiettivo è fornire loro gli strumenti necessari per comprendere, affrontare e superare queste situazioni. Il corso del 25 novembre rappresenta un passo importante verso la consapevolezza e l’autonomia delle donne nelle relazioni.”

L’evento gode del patrocinio del Comune di Grosseto, della Cisl Grosseto e della cooperativa Uscita di Sicurezza, testimoniando il sostegno istituzionale a iniziative che promuovono il benessere e la consapevolezza nelle relazioni.

La serata prevede anche la presentazione del nuovo libro di Damiano Lazzarano, un contributo prezioso per coloro che desiderano approfondire le dinamiche relazionali e acquisire consapevolezza.

Il centro anti violenza “Tutto è Vita” invita la comunità di Grosseto a partecipare a questa iniziativa “volta a promuovere relazioni sane e a sensibilizzare sulla necessità di affrontare e superare le dinamiche distruttive che possono minare la vita di coppia”.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 371.1122387. L’appuntamento è fissato per sabato 25 novembre alle 16.30 nella sala Eden di Grosseto.

“Un’occasione imperdibile per imparare a costruire relazioni basate sul rispetto reciproco e sulla consapevolezza di sé – si legge in una nota di ‘Tutto è Vita’ – e per scoprire come proteggersi da relazioni dannose”.