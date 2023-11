Natale, i titolari di una pizzeria: “Luminarie deludenti, spese ingenti per le attività commerciali”

Grosseto. “Anche la pizzeria La Regina ha contribuito all’illuminazione di via Curtatone, ma le luminarie si sono rivelate deludenti per la nostra via”.

A dichiararlo, in una nota, sono i titolari dell’attività situata nel centro storico di Grosseto.

“Infatti è stata montata una doppia fila di luci, costituite da soli due fili, a fronte di una spesa ingente, comunque, per le attività commerciali – continua la nota -. Due file, parallele alla strada sottostante e basta, che non danno alcun risalto alla via, ma la confinano in quell”angolino nascosto’ cui, per altro, è già situata. L’ anno prossimo pensiamo di non rinnovare il contributo se questo è il risultato, poiché già siamo nascosti e la luminaria, con solo due fili dritti, non ci dà alcun risalto. Avremmo preferito un Babbo Natale, oppure decorazioni natalizie, oppure comunque più luminarie, come ai vecchi tempi, perpendicolari alla strada e raffiguranti il Natale e non solo due fili di lampadine paralleli”.

“Purtroppo per le decorazioni più pittoresche dovremmo comunque ricorrere alla nostra illuminazione privata del locale. Peccato che sia andata così, ma ormai per questo Natale passi, però, se questo è il risultato, non sarà una cosa per cui potremo impegnarci a lungo termine negli anni; questo dispiace, perché era comunque un bel segnale di unità locale dei commercianti – termina il comunicato -. Con il presente articolo, che non vuole essere polemico, ma solo una realistica presa d’ atto, auguriamo buon Natale a tutti i maremmani e a tutti i nostri clienti”.