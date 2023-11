Il femminicidio di Giulia e di tutte le altre: domani lutto regionale in Toscana

Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin e alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Toscana proclama per domani, venerdì 24 novembre, una giornata di lutto regionale per ricordare il dramma di tutte le donne che hanno perso la vita per mano di un uomo.

“Esporremo le bandiere degli edifici della Regione a mezz’asta listandole a lutto”, ha spiegato il presidente Eugenio Giani, che ha invitato formalmente gli enti locali ad aderire. “Occorre prendere una posizione forte – ha proseguito il presidente – perché il caso di Giulia è stato eclatante ma, purtroppo, non passa giorno che si verifichino nel nostro Paese atti di questo genere”.

“Serve una sensibilità comune – ha concluso Giani – e le bandiere a mezz’asta che vedrete domani vorranno esserne un segno”.